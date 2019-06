LP revine în România pentru a treia oară! Au mai rămas câteva zile până la concert!

Rebela LP, cunoscută pe întreg mapamondul pentru hitul "Lost On You", revine pentru a treia oară în România.





LP, vedeta rock arhetipală cu un stil inconfundabil, care s-a făcut cunoscută pretutindeni cu hitul “Lost On You“, va reveni pentru a treia oară în București, pe 24 iunie, la Arenele Romane, cu un turneu ce promovează cel de-al cincilea album al său, "Heart to Mouth".

La nici 4 ani de la lansarea "Lost On You", piesa a depășit peste 500 de milioane de ascultări și a fost în fruntea topurilor muzicale în peste 13 țări.

Prezentă de de 4 ani pe scenele celor mai importante festivaluri, LP aduce în Heart To Mouth cel mai personal manifest legat de cum artista își vede muzica – necenzurată și autentică. LP a lucrat la acest album încă din 2017, împreună cu colaboratorul și producătorul "Lost On You", Mike Del Rio [Eminem, X Ambassadors, Skylar Gray] și scriitorul Nathaniel Campany. Albumul adună atât piese melancolice și melodii pline de speranță.

În deschiderea concertului, publicul o va putea asculta pe Delia Rus, una dintre cele mai sincere apariții în peisajul muzical recent.

