Lovitură totală pentru milioane de români! Prețul motorinei va trece pragul istoric de 8 lei/litru. Campania agricolă, în pericol

Călin Neculai, fermier şi membru al Asociației Forța Fermierilor, a declarat că în plină campanie agricolă de primăvară a fost anunțat de șeful depozitului de unde se aprovizionează cu motorină că de mâine, 9 martie, prețul pe litru va ”sări” la 8,5 lei.

Fermierii anunță că există riscul ca hectare întregi de terenuri agricole să rămână neprelucrate la primăvară din cauza creșterii prețurilor la motorină. Iar problemele lor nu se limitează doar la acest aspect, ci şi starea financiară a mai multor agricultori mici și mijlocii este una precară și chiar disperată.

Fermierii se confruntă zilele acestea cu un salt al prețului la carburantul fără de care nu pot derula campania agricolă de primăvară și, de altfel nicio lucrare agricolă în fermă.

Astăzi am luat motorina din depozit la acelați preț ce se practică și la pompă – 7,3 lei/litru, în condițiile în care de obicei pentru fermă cumpăram litrul sub 7 lei. De la depozit am fost informat că de mâine prețul este de 8,5 lei/litru. Mi s-a spus că din depozit la OMV deja de astăzi este 8 lei.

Eu am 500 de hectare și banii cu care i-am dat acum pe 6 tone luam 10 tone. Fără motorină știu toți fermierii că nu se poate. Lucrările nu avem cum să le reducem pentru că altfel nu facem producție. Deci nu avem ce soluție să găsim la aceste scumpiri.