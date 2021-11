Lovitura politică dată de avocata Laura Vicol. Este prima femeie care ocupă această funcție

Numai că, fostul președinte al Comisiei susține însă că schimbarea președintelui Comisiei încalcă regulamentul Camerei Deputaților.

„Conform regulamentului Camerei Deputaților, modificările de componență ale biroului Comisiei se pot realiza la începutul fiecărei sesiuni parlamentare. S-a acționat contrar regulamentului, în stilul caracteristic al PNL și PSD”, a declarat fostul președinte al Comisiei, deputatul USR Mihai Badea. Acesta spune că nu a fost prezent la vot pentru a nu gira o încălcare a regulamentului.

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, sunt finii de cununie ai ex-fugarului ofițer SRI, Daniel Dragomir, cunoscut susținător al modificării legilor Justiției pe vremea fostului lider PSD, Liviu Dragnea.

Daniel Dragomir, nașul lui Ciorbă, acționar la Nordis Management, a fost condamnat definitiv în România la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare pentru corupție.

Ce spune despre controversele la adresa sa

Totodată, Laura Vicol a fost avocata fostei șefe DIICO, Alina Bica, și era o prezență constantă în studiourile RTV și Antena 3. Ea a fost și avocata multor personaje controversate, printre care unul dintre liderii Clanului Sportivilor, dar și Nuţu şi Sile Cămătaru.

Vicol a mai candidat, la europarlamentarele din 2019, pe listele PRU, o formațiune politică fondată de Sebastian Ghiță.

„În ce privește așa-zisele controverse privind persoana mea, vă atrag atenția că în momentul în care am intrat în barou nu am primit o listă cu persoane pe care le pot sau nu apăra. Ca avocat am obligația să apăr orice client”, a declarat pentru g4media.ro deputatul PSD, Laura Vicol, în urmă cu o o zi.

„Le mulțumesc colegilor care mi-au acordat sprijinul pentru a ocupa funcția de președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților.Prima femeie președinte al acestei comisii. Le promit și lor, dar și celor care nu mă vor în această funcție că voi face totul pentru ca activitatea acestei Comisii să fie la înălțime. Sunt un om echilibrat și apreciez lucrul în echipă. #credindreptate”, a scris Vicol, joi, pe pagina sa de socializare.