Creditele cresc alarmant

Mai mult, anul viitor, în trimestrul al 2-lea, euro ar continua să crească și ar ajunge la 5,3 lei. În schimb, JPMorgan, Mitsubishi Financial, Erste, Commerzbank și BNP Paribs estimează un curs de 4,88 lei/euro în ultimul trimestru al acestui an. Este foarte posibil ca euro să treacă de pragul de 4,9 lei abia în primul trimestru al următorului an, având în vedere că atunci se vor fi încheiat alegerile parlamentare.

Analiștii de la BNP Paribas fac estimări de curs pentru 5 lei, cu 5 lei/euro în primul trimestru al anului următor și 5,05 lei/euro în trimestrul al doilea din anul 2021.

Evoluţia leului în raport cu euro se răsfrânge în puterea de cumpărare a românilor, mai ales prin prisma importurilor. Esențial este și faptul că ratele celor care au făcut împrumuturi în valută cresc, chiar dacă au alte avantaje, cum este o rată Euribor la 3 luni negativă, de -0,49%, față de un Robor 3 luni de 1,96% pentru lei.

„Evenimentele politice nu sunt singurele”

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, afirma la începutul anului: „Cred că în primul rând trebuie înţeles că piaţa valutară are mulţi determinanţi şi faptul că ne-am obişnuit ca un eveniment politic sau altul să aibă impact imediat asupra pieţei valutare nu este o percepţie eronată, pentru că evenimentele politice categoric că influenţează piaţa, dar evenimentele politice nu sunt singurele.”

Isărescu mai spunea că: „În ultimele zile, din datele noastre, sunt unele informaţii pe care le obţinem şi noi cu o anumită greutate, a acţionat în principal faptul că pe piaţa monetară aşa cum se întâmplă de obicei între 25 ale lunii precedente – 5-10 luna curentă apare o relativă lipsă de lichiditate pentru că firmele, populaţia, toate îşi plătesc impozitele la stat, dările la stat şi atunci în contul Ministerului de Finanţe de la Banca Naţională a României apare un surplus. E ca şi cum ar steriliza banca naţională banii respectivi. Ei ies din circulaţie. ”