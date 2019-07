Petrolierul Wisdom Venture, care navighează sub pavilionul Hong Kong, a livrat deja transportul de petrol. Următorul vas cu petrol Bakken este așteptat să ajungă la Odessa în luna august a acestui an.

În aprilie 2019, premierul rus Dmitri Medvedev a anunțat că Moscova a decis să impună o interdicție asupra exportului de petrol și produse petroliere către Ucraina. Aceste măsuri au fost luate ca răspuns la restricțiile comerciale impuse Rusiei de autoritățile de la Kiev.

În timpul campaniei electorale prezidențiale, președintele actual Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina va căuta opțiuni alternative pentru aprovizionarea țării cu produse petroliere.

„Cred că vom căuta surse alternative pentru produsele petroliere. Poate că vom încerca să cooperăm cu țările occidentale”, a spus Zelensky.

„Aproximativ 40% din piața noastră petrolieră are produse din Rusia. Este necesar să găsim o alternativă până la 1 iunie și să organizăm livrări din Polonia și din statele baltice”, a adăugat expertul în domeniul energiei din Ucraina Andriy Gerus.

Prim-ministrul Volodymyr Groysman a vorbit și el despre intenția Kievului de a reduce dependența Ucrainei de sursele de energie rusești.

