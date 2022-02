Lovitură pentru George Simion. Nu mai scapă! Va depune plângere penală

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că va depune o plângere penală împotriva liderului AUR George Simion după ce a fost agresat în timp ce îşi ținea discursul de la tribuna Camerei Deputaților.

Virgil Popescu: „Am depus o adresă la Camera Deputaților în atenția Secretarului General și al membrilor Biroului Permanent prin care i-am anunțat că voi depune o plângere penală la adresa deputatului George Simion, prin care i-am rugat să îmi pună la dispoziție filmarea integrală a incidentelor petrecute.

De asemenea, având în vedere că în semn de protest la gesturile violente de care am avut parte am decis să nu finalizez susținerea discursului de la tribuna Camerei Deputaților”.

Între timp, Parchetul General s-a sesizat privind plângerea penală depusă de Virgil Popescu și face verificări pentru a vedea dacă este necesară deschiderea unui dosar, în urma comiterii unor infracțiuni comise de liderul AUR.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, dacă nu ar fi fost întrerupt, ar fi declarat următoarele:

„În luna septembrie, USR și-a luat jucăriile și a ieșit de la guvernare. Nu le-a păsat că se anunța o criză pe zona de energie sau că românii vor fi împovărați. Acum plâng românilor pe umăr cu lacrimi de crocodil, prin exemple lacrimogene despre puterea de cumpărare a familiilor cu mulți copii și a bătrânilor, de parcă ar fi accesat cartea cu tehnici de manipulare și propagandă comunistă. Apoi, vin în Parlament cu un text care nu are legătură deloc cu momentul pe care-l traversăm, și fac tot propagandă.

Domnilor și doamnelor de la USR, în vreme ce dumneavoastră pierdeți timpul tuturor cu isterii politice, noi cei serioși și responsabili, din ministerul Energiei, din Guvern, din instituțiile competente pe zona de energie, căutăm soluții. Poate le găsim mai greu, poate forma lor finală mai are de suferit, poate puteam să facem mai repede și mai bine anumite lucruri, da, pot accepta. Ce nu pot accepta este ca niște oameni cu mize mici, dar orgolii mari să formuleze astfel de critici, de parcă ei ar avea habar de guvernare. Ați avut ocazia să demonstrați, dar s-a dovedit că practica nu e teoria pe care v-ați imaginat-o voi. Am luat măsuri asemănătoare cu cele ale altor state sau, în comparație cu unele state europene, am adoptat mai multe măsuri pentru a reduce povara de pe umerii cetățenilor. Dar ca să vedeți asta, trebuie în primul rând să renunțați la orgoliul că voi știți mereu mai bine”, se arată în declarația pe care ar fi trebuit să o prezinte ministul Energiei în faţa parlamentarilor.

Virgil Popescu: Dacă s-ar decerna premiul – Ipocritul Anului, atunci USR ar câștiga pe loc, la toate categoriile

„Nu stăm nici în genunchi, nici în poziție de drepți în fața UE, în domeniul energetic, așa cum încearcă unii să spună. SUNTEM PARTENERI! Ne urmărim interesele naționale. Fiecare țară trebuie să poată avea grijă de ea însăși: Germania, Franța, Polonia și alte state membre își văd interesul! Și România face la fel. Vom obține de la UE beneficii suplimentare pentru zonele de „Tranziţie Justă”, pentru Valea Jiului, Gorj, precum și alte zone afectate de restructurări și de schimbările din industrie care afectează toate statele.

Negociem cu UE, dar ne uităm permanent la ce este important pentru România și ce avem noi de câștigat, iar interesul nostru este consolidarea capacităților de producție proprii.

Ca ministru al Energiei am urmărit obiective importante: investiții, dezvoltarea de capacități de producere a energiei verzi, atragerea de investitori, protejarea cetățenilor și adoptarea măsurilor sociale, acolo unde este nevoie, pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. Am susținut că decarbonare fără nuclear nu este posibil, și faptul că România are nevoie de gaz în perioada de tranziție.

Spre deosebire de USR, care doar spune ce ar dori să facă într-o lume ideală, dar niciodată nu reușeste să și facă în realitate, eu am modificat cadrul legal care exista și care a pus piedică investițiilor, respectiv OUG 114, pe care am abrogat-o, oprind trimiterea la CJUE a cauzei de infrigement ce fusese deschisa asupra României”, se mai arată în declarația ministrului postată pe site-ul energie.gov.