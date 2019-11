„Cu calm, să ne așezăm un pic. Eu cu România normală! Să dăm muzica un pic mai încet, ca să ne auzim bine! Bună seara, astăzi este ultima zi de campanie și sunt foarte bucuros că am reușit să vin pentru ultimul eveniment de campanie, aici, în Bacău, un oraș care-mi este foarte drag” a spus Klaus Iohannis.

Iohannis s-a declarat mulţumit de staff-ul de campanie şi o consideră „foarte intensă, dar și foarte bună”.

„Încă n-am făcut un bilanț, dar, dacă dacă mă întrebați așa, v-aș spune două-trei lucruri care-mi vin acum în minte: a fost o campanie pe care o consider foarte bună, am avut noroc de o echipă de campanie foarte bună, am ajuns în aproape 30 de județe, am avut întâlniri cu peste 100.000 de oameni și cred că personal am interacționat cu câteva zeci de mii de români. O campanie foarte intensă, dar și foarte bună” a spus Klaus Iohannis la Bacău.

Referitor la contracandidatul său, Viorica Dăncilă, Iohannis a spus că o lasă „să-și facă singură campanie”, şi nu vrea o dezbatere cu Viorica Dăncilă deoarece el preferă întâlnirile cu oamenii

„Pe contracandidată o las să-și facă singură campanie. Eu am spus din capul locului că în această campanie vreau să întâlnesc cât mai mulți oameni și chiar am reușit. Astfel de campanii sunt foarte bune pentru că reușești să ajungi direct la cetățeni.”, a spus Klaus Iohannis, potrivit dcnews.ro

