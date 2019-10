Lucon Gerard, fost director în cadrul Ministerului de Justiție din Franța, susține pe contul de facebook al scriitorului Alexandru Petria, că Mihai Șora, ajuns acum la vârsta de 102 ani nu a fost membru în rezistența franceză. Mai mult, Lucon Gerard susține că în Franța există un site care conține toate numele celor care au luptat în rezistența franceză împotriva naziștilor.

”Există un site gestionat de Statul Francez. Acolo se poate găsi tatăl meu Lucon Gilbert, unchii mei (2 din care un comunist evadat de la Auschiwitz), deci nu pot să am nici un pic de respect pentru acest tip …, falsificator, chiar în vârstă de 102 ani”, a scris Lucon Gilbert, care a revenit și a mai adăugat și alte comentarii, precum: ”Nenea ăsta nu a fost DELOC rezistent în Țara mea! Probabil că a intrat după 8 mai 1945”.

Aceste comentarii l-au făcut pe scriitorul Alexandru Petria să susțină că nu mai crede afirmațiile lui Șora, cum că ar fi fost membru în Partidul Comunist Francez, în timpul celui de-al doilea război mondial, și totodată membru în rezistența franceză. ”La câte minciuni a aruncat în urma sa, am îndoieli imense că Mihai Șora a fost membru în Rezistența Franceză. Vedeți capturile foto ale dialogurilor cu Luçon Gérard, fost director în Ministerul Justiției din Franța, prilejuite de postarea mea anterioară. Ce e în afară de orice comentariu, numele eseistului nu apare în evidențele oficiale ale statului francez”, a scris Petria.

În delungul timpului, Mihai Șora a susținut de mai multe ori că a fost membru al Partidului Comunist Francez.

Mai clar, fiul lui Șora, Tom Șora a scris pe facebook că tatăl său a fost membru în rezistența franceză. ”Apartenența lui Șora la PCF pinä la 1948 se explicä prin faptul cä pinä in 1945 a luptat in Rezistenta Francezä contra ocupatiei Hitleriste a Frantei. Este stiut, cä un segment important din structura rezistentei era compusä din comunisti, care erau bine organizati. Dar comunistii din Rezistenta Francezä – sau in orice caz un numär mare dintre ei – nu pot fi comparati cu teroristii dogmatici educati la Moscova si trimisi dupä räzboi ca agenti stalinisti in tärile Europei de est, pentru a instaura acolo dictatura comunistä. Foarte multi comunisti din Rezistenta Francezä erau deci pur si simplu minati de idealul libertätii. Așa și tatäl meu”, a scris Tom Șora

