Poate să DISPARĂ rețeaua FACEBOOK! Zuckerberg este la PĂMÂNT

Parlamentarii din mai multe țări au criticat, marți, efectul Facebook asupra instituțiilor democratice, în timpul unei audieri internaționale organizată în Parlamentul britanic, la care a fost lăsat un scaun gol în semn de protest față de refuzul lui Mark Zuckerberg de a participa pentru a răspunde întrebarilor acestora.





Facebook este investigată de către parlamentarii britanici după ce firma de consultanță Cambridge Analytica, care a lucrat la campania electorala a președintelui american, Donald Trump, a obținut datele personale a 87 de milioane de utilizatori ai platformei sociale, de la un cercetător, aducând în centrul atenției modul în care astfel de date sunt folosite în politică.

„Ingrijorarile legate de practicile Facebook, rolul publicitatii politice si posibila influenta externa in votul pentru Brexit si in alegerile prezidentiale din Statele Unite din 2016 se numara printre subiectele investigate de autoritatile de reglementare din Marea Britanie si Europa”, scrie BZI .

„Nu am mai intalnit ceva ca Facebook, unde, in timp ce ne jucam cu telefoanele si aplcatiile, institutiile noastre democratice... par sa fi fost date peste cap de membrii miliardari ai unor fratii din California”, a afirmat parlamentarul canadian Charlie Angus, in timpul audierii din Parlamentul britanic.

Lovitura dura pentru soferi! Se intampla de la 1 ianuarie 2019!

Pagina 1 din 1