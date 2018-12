MARELE REPROŞ pentru Dragnea: Eram buni numai să ridicăm mâna când ni se spunea. ÎNCĂ O PLECARE DIN PSD

Deputatul Mihai Mohaci, care și-a dat demisia luni din PSD pentru a se alătura Pro România, a lansat un atac la adresa lui Liviu Dragnea.





Într-o scrisoare adresată membrilor PSD Braşov, deputatul Mihai Mohaci precizează că valul de excluderi din ultima perioadă trebuia să ducă la discuţii şi dezbateri în rândul organizaţiilor.

„Acelaşi lucru se întâmplă şi cu preşedintele PSD-ului, Liviu Dragnea. Parlamentarii de Braşov, timp de doi ani, nu au avut nici o discuţie despre anumite proiecte, de la nivelul judeţului, despre ce ne dorim să facem pe plan local. Nu am contat absolut de loc. În 2016, am venit în Parlament cu entuziasm şi ne-am trezit cu greu din ceea ce am crezut că este menirea noastră. De altfel, în ultimii doi ani, nu a venit nimeni de la Bucureşti la Braşov. Absolut nimeni!. Şi asta în condiţiile în care, la Braşov, rezultatele au însemnat şase parlamentari.

Eram buni numai să ridicăm mâna când ni se spunea. Am încercat să spun toate aceste lucruri în cadrul partidului, lui Liviu Dragnea, într-o audienţă împreună cu colegul meu Mihai Popa. Din păcate nu a găsit timp să se aplece şi spre problemele supuse atenţiei. I-am explicat că alte raţiuni şi alţi oameni, chiar din afara partidului, dictează azi politica PSD la Braşov”, arată, în scrisoare, Mihai Mohaci.

„De aceea, o să mă îndrept către un partid de centru-stânga, spre un nou proiect politic, Pro România, în care sunt ferm convins că voi găsi alături de alţi colegi de-ai mei o echipă aşa cum mi-o doream la PSD Braşov şi pe care Marius Dunca nu a ştiut să o construiască. Spun cu tristeţe şi cu părere de rău că trebuie să fac acest pas.

Oricum se dorea plecarea mea din partid de mai multă vreme, şi, nu într-un mod elegant, am fost apostrofat în mai multe rânduri pentru luările mele de poziţie. Vă îndemn să fim alături de noul partid cu o doctrină de centru stânga şi împreună să construim a altfel de social-democraţie”, spune Mohaci, conform Stiridiaspora.

Iubitul Elenei Udrea a revenit in Romania de urgenta! Ce s-a intamplat si cu cine a lasat copilul

Pagina 1 din 1