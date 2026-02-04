Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu

Comisia Juridică din Camera Reprezentanților confirmă în cadrul unui raport privind cenzura online instaurată de Comisia Europeană, că alegerile prezidențiale din România au fost anulate pe baza unor false amenințări. Mai mult, raportul vorbește si despre faptul că “alegerile au fosta castigate de favoritul Sistemului “. Vor fi consecințe? De aici incepe dialogul dintre Robert Turcescu și Cozmin Gușă.

HAI Live, de la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.