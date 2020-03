LOTO 6 din 49 din 12 martie 2020. 27, 26, 15, 10, 48, 23

Loto 5 din 40 din 12 martie 2020. 32, 36, 39, 18, 5, 20

Joker din 12 martie 2020. 29, 19, 30, 38, 13 +10

Noroc 1331840

Super Noroc 793800

Noroc Plus 298949

LOTO. Joi, 12 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Primaverii de duminica, 8 martie, Loteria Romana a acordat 39.579 castiguri in valoare totala de 2.136.013,84 lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,81 milioane lei (peste 377.800 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2 milioane lei (peste 425.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 6,75 milioane lei (peste 1,4 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report de peste 244.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 761.000 de lei (peste 158.000 de euro) in timp ce la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 41.000 de lei.

La tragerea Joker suplimentara de duminica, 8 martie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 207.792,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov si a fost completat cu doua variante simple.

