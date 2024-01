Cum s-a îmbogățit Lora. Nu a făcut bani doar din muzică

În pandemie, Lora și iubitul ei au rămas blocați în Bali și au fost nevoiți să cheltuie sume mari de bani pentru a supraviețui și pentru a se întoarce în țară. Atunci, artista a fost la un pas de faliment și s-a gândit să nu se mai bazeze doar pe muzică, ci și pe afaceri.

Lora, fără bani în Bali

„Nu ne-am căsătorit încă, pentru că de fiecare dată s-a întâmplat ceva. Am zis că ne căsătorim în 2020, părea un an bun, dar în ianuarie a murit mama mea, am fost la pământ. Dar aveam nişte contracte luate, trebuia să mă pun repede pe picioare. Am onorat cele două contracte, dar nu îmi aduc aminte nimic din concertele alea, absolut nimic!

Apoi, iubitul meu a decis că e momentul să mă ajute să mă pun repede pe picioare, a organizat plecarea în Bali, a venit pandemia, am rămas acolo 6 luni. La început a fost frumos, dar apoi ne doream să revenim în țară, totul era blocat. Am trecut prin multe frici, prin panică. A apărut și lipsa banilor apoi, problemă cu care eu nu mă mai confruntasem de când eram copil. Am avut o cădere majoră la ultimii 500 de euro din cont. Pur și simplu am căzut din picioare”, a spus artista.

A dat lovitura în afaceri

Lora a povestit că în 2019 a lansat un brand cu produse cosmetice originale, dar că nu se aștepta să aibă succes. După perioada dificilă din Bali, ea a aflat că multă lume își dorește să îi cumpere produsele și că afacerea deja dă roade.

„Am un brand cu produse cosmetice originale la care lucrăm din 2016, și în care am tot investit. În 2019 am lansat primul produs. Mama l-a prins, am colaborat cu ea pentru formule, era farmacist. Inclusiv culoarea aleasă pentru brand am ales-o pentru ea – culoarea luptei împotriva cancerului la sân.

Ea plângea de fericire cu crema în mână, era foarte mândră. Am avut inspirația și curajul să lansăm produsul, nu aveam bani pentru celelalte produse dezvoltate. Și când m-a sunat asociata mea am crezut că mă sunase să mai investesc și atunci am aflat despre profit. Atunci mi-a zis că îmi trimite banii, mi s-a schimbat viața la 180 de grade”, a povestit Lora la podcastul Lianei Stanciu.

Lora nu s-a îmbogățit doar din muzică

Firma de costimetice a artistei se numește Girls Own Cosmetics. În 2020, aceasta a avut un profit de 400.000 de lei. Anul acesta, compania artistei a adus peste 1,2 milioane de lei. Adică, undeva în jurul a 250.000 de euro. Ea câștigă sume mari de bani și din muzică, dar și din Instagram, unde face reclamă la diverse produse.