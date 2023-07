Locul tainic din România, cu o priveliște magnifică și hoteluri plutitoare

Un loc din România seamănă destul de bine cu o destinație spectaculoasă ca insulele Maldive. Acesta le oferă posbilitatea de a se caza pe căsuțe plutitoare, contra unor sume mult mai mici decât cele pe care le-ar plăti într-o astfel de destinație exotică.

Hoteluri plutitoare pe malul Lacului Bicaz

Locul din România care seamănă foarte bine cu Maldive se află în județul Neamț, pe lacul de acumulare Bicaz. Cei care doresc să aibă parte de o experiență exotică, semănând destul de bine cu cea de pe o insulă exotică, pot să aleagă această locație de pe Cheile Bicazului.

Fiecare căsuță plutitoare conține două dormitoare și paturi matrimoniale foarte încăpătoare de 2 pe 2 metri. Acestea includ, de asemenea, un living cu bucătărie și o baie. O singură căsuță poate găzdui patru persoane.

Cât costă o noapte de cazare

Fiecare căsuță are ca dotări o cameră de duș, dar și terasă cu un loc de luat masa. Există de asemenea două terase, în spatele căsuței, unde se pot face grătare. O terasă există și la etaj, fiind destinată celor care vor să se bronzeze. Prețul pentru o singură noapte de cazare este de 496 RON.

Proprietarii pun la dispoziție amatorilor inclusiv plimbări cu barca la cerere (atât cu motor, cât și cu vâsle). Oaspeții care s-au cazat aici s-au declarat impresionați de panorama spre lacul Bicaz. De asemenea, aici te poți desprinde complet de lume, căci te afli chiar în mijlocul naturii.

„Cabana este minunată și am avut o ședere minunată. Am scos barca cu vâsle pe lac de mai multe ori și ne-am plimbat prin pădurea din apropiere. Locul a fost curat, drăguț și chiar dacă nu are o bucătărie completă, grătarul și plita electrică au fost suficiente pentru noi”, a relatat un turist care s-a cazat aici, potrivit Fanatik.

Sursă foto: Hotelul Hangu Loft