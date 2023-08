Liviu Vârciu are în prezent trei copii. Primul său copil, Carmina, care a împlinit 21 de ani, provine dintr-o relație anterioară. Cu Anda Călin, are doi copii: Anastasia, în vârstă de șase ani, și un băiețel de trei ani.

Cu toate acestea, pare că el este deschis la ideea de a adăuga un al patrulea membru în familia sa, subiect despre care a discutat recent.

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt într-o relație de peste șapte ani și au împreună doi copii. Relația lor pare să fie într-o etapă foarte bună, iar Liviu Vârciu este pregătit pentru următorul pas.

Într-un interviu recent, prezentatorul TV a dezvăluit că ia în considerare ideea de a avea încă un copil. Se simte în largul său în rolul de tată și s-ar putea să-și mărească familia în viitor.

Cu toate acestea, cel puțin pentru moment, Anda Călin nu pare să împărtășească aceeași dorință cu partenerul ei. Se dedică complet celor doi copii pe care îi au deja și nu crede că este momentul potrivit pentru o nouă sarcină.

„Fugitiv mă mai gândesc (n.r. la al patrulea copil), am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când. (…) Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!

Mi se schimbă doamna la față (n.r. Anda Călin)! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă!”, a declarat acesta pentru ego.ro.