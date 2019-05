O figură populară în PSD îl demontează pe Jean-Claude Juncker. News alert

După ce Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a povestit că el și președintele Consiliului European, Donald Tusk, au ales ca loc al summitului informal Sibiul, deoarece acest vechi oraș, cu istoria sa unică, reprezintă ”Europa Centrală, dar și Europa Occidentală, trecutul nostru, viitorul nostru”, Liviu Pleşoianu a a postat, miercuri, pe pagina sa de socializare un mesaj foarte dur la adresa acestora.





Iată, mesajul integral al lui Liviu Pleşoianu „Un mesaj necesar, în numele tuturor românilor jigniți de afirmațiile lui Juncker 1. „Am ales Sibiu" ...Foarte rău că ai ales tu și că România te-a lăsat pe tine să alegi. Când ești musafir, nu impui tu în ce cameră se întinde masa... Sibiu e un oraș frumos, dar trebuia să fie exlusiv alegerea României, nu a ta! 2. „Am ales Sibiu doar pentru motive strict luxemburgheze" ...Atunci poate că trebuia să te lăsăm să-ți faci doar tu cu tine un summit luxemburghez. 3. „Nu saxonii au populat Transilvania, ci luxemburghezii" ...Sunt doar două posibilități: fie aveai o criză de... sciatică atunci când ai citit istoria regiunii, fie cei care au debitat aceste tâmpenii pe care le citezi făcuseră ei înșiși exces de... sciatică. În primul rând, dacă ești musafir în România, vorbește despre ROMÂNIA, nu doar despre Transilvania - de ca și când ar fi o altă țară. În al doilea rând, cred că e o problemă deja gravă cu țara mea, dacă am ajuns să nu reacționăm oficial atunci când vine unul ca tine și ne spune că Transilvania a fost populată de luxemburghezi și apoi de saxoni! ...Cum îți permiți să spui așa ceva? Simplu. Tu oricum consideri că mergi în Transilvania, nu în România... 4. „Când am fost în Transilvania, m-am întâlnit cu preşedintele român, Klaus Iohannis, prietenul meu care era atunci primarul Hermannstadtului" ...Așa cum ne spui că mergi acum în Transilvania, ne spui și că ai mai fost în trecut tot în... Transilvania. Niciun cuvânt despre România... În plus, faci referire mai mult la „Hermannstadt" decât la Sibiu... Da, așa cum spui, Klaus Iohannis e prietenul tău încă de pe vremea când era primar în... HERMANNSTADT, oraș doar din... TRANSILVANIA. Iar faptul că ai ales (tu) acest oraș nu are, evudent, nicio legătură cu faptul că avem alegeri prezidențiale chiar în acest an... Juncker: „Am ales Sibiu, Hermannstadt, doar pentru motive strict luxemburgheze. Am vrut să pun punct acestei propagande istorice a germanilor, care spunea că saxonii au fost cei care au populat Transilvania. Este fals, a fost primul fake news din istorie. Luxemburghezii au fost primii. Când am fost în Transilvania, m-am întâlnit cu preşedintele român, Klaus Iohannis, prietenul meu care era atunci primarul Hermannstadtului, am putut vorbi în luxemburgheză. A fost un loc în Europa unde am fost înţeles imediat în luxemburgheză, la Sibiu. Aşa că am ales Sibiul”, a transmis Liviu Pleșoianu pe contul său de Facebook.

