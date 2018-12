Cum a transformat Liviu Dragnea reuniunea Consiliului Național într-o șuetă de bodegă, cu el în capul mesei. Editorial de Ion Cristoiu

Duminică seara n-aveam nici un motiv serios să deschid televizorul la capitolul Televiziuni de știri. Pe UPC, la care am abonament, posturile de știri urcă prin număr de la Medika lui Vlad Pufu pînă la Al Jazeera în arabă, precedată de Al Jazeera în engleză. De obicei deschid la France 24, CNN-ul franțuzesc, și de acolo o iau înapoi trecînd prin televiunile de știri mai mult sau mai puțin consacrate, mai toate însă, mari sau mici, hrănite de dimineață pînă seara cu pălăvrăgelile de prisos numite talk-showuri. La o adică pot face un salt înainte, la Russia Today, dacă țin neapărat să văd o critică leninistă a Occidentului de azi.





Cu ce se puteau ocupa televiziunile de știri duminică, 16 decembrie 2018, seara?

Cu vremea , desigur.

Buletinul meteo e o sursă nu numai de a aduce pe piața bucureșteană carne proaspătă în materie de starlete, dar și de dat huța mediatic pentru angajații Institutului Meteorologic.

Transformarea vremii rele într-un izvor de dramatism e de mult un tic al televiziunilor de știri.

Nici măcar de amuzament n-avea rost să le urmăresc.

Știam, de asemenea, că la Palatul Parlamentului se desfășoară reuniunea Consiliului Național al PSD. Din punct de vedere statutar, Consiliul Național e instituția de conducere colectivă aflată ca importanță imediat după Congres. Ca mai toate partidele însă, PSD se definește prin conducerea autoritară a Liderului Suprem. Instituțiile de decizie colectivă nu sînt altceva decît sclipiciul votului în care Liderul își îmbracă propriile decizii. Am considerat, așadar, pierdere de vreme să deschid televizorul pentru a urmări informațiile despre reuniunea Consiliului Național al PSD, chiar dacă secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, ne prevenise că Liviu Dragnea va face în timpul ședinței un anunț istoric. În afară de cel privind demisia sa din funcția de președinte al PSD nu vedeam ce altceva istoric ar fi putut anunța Liviu Dragnea, unul dintre cei mai mari izvoditori de vorbe goale din postdecembrism.

Am deschis totuși televizorul pentru a vedea ce mai spune France 24 despre mișcarea Vestelor galbene, despre care eram sigur că se va dezumfla, atît din cauza promisiunilor ceaușiste ale lui Macron, cît și din cauza faptului că pînă și în Franța o minune nu ține mai mult de trei zile. De aici, de la France 24, am luat-o înapoi pe scala televiziunilor de știri pentru a vedea, măcar de curiozitate, ce cîmpii mai bat. Prima televiziune iscodită, Digi Tv, transmitea în direct discursul ținut de Liviu Dragnea la Consiliul Național al PSD. Ia te uită! Mi-am zis, uimit, SRI tv a devenit televiziunea lui Liviu Dragnea. Securiștii postului au trecut de partea Poporului! O uimire justificată dacă ne gîndim că nici funcția lui Liviu Dragnea, nici momentul și nici vremea de afară nu explicau transmiterea în direct a discursului ținut la ședința Consiliului de președintele PSD. Uimirea mea a crescut în clipa cînd am luat-o mai departe, pe scala televiziunilor de știri: Toate, dar absolut toate, transmiteau în direct discursul lui Liviu Dragnea. Chiar și Realitatea tv.

Să fi închiriat PSD la fiecare spațiul de emisie în regim de publicitate? Unanimitatea în considerarea momentului drept de importanță națională m-a făcut să las televizorul deschis și să urmăresc discursul pînă la capăt. La puțin timp după debutul urmăririi, am simțit nevoia să recitesc precizările de pe micul ecran. Era vorba de o transmisie în direct a unui discurs ținut de Liviu Dragnea în fața celor șase sute de participanți la ședința Consiliului și, prin intermediul televiziunilor de știri, în fața națiunii. Cel puțin așa țineau să precizeze burtierele. În realitate momentul susținut de Liviu Dragnea ținea de un stand - up comedy în interpretarea unei formații de amatori de la un Sfat popular. Conținutul discursului se potrivea cu momentul, dar mai ales cu transmisia în direct. Liviu Dragnea vorbea despre bătălia angajată de PSD în vederea unei poziții demne a României în Uniunea Europeană, despre interesele hrăpărețe ale multinaționalelor, despre necesitatea unei reveniri la jocul democratic prin trimiterea sergenților majori mesianici în cazărmi., despre trădarea de țară din partea Președintelui.

Numai că acest conținut era exprimat de la tribună de un Liviu Dragnea despre care am crezut o clipă că era fie beat, fie drogat. Numai așa se explică, pe lîngă aerul neobișnuit de vesel al vorbitorului, de bărbat care înainte de ședință primise vestea că nevasta i-a născut un băiat prin cezariană, tonul familiar, de ins aflat la bodegă, în capul mesei. Mediafax a avut ideea superbă de a publica stenograma discursului împreună cu transcrirea gesturilor făcute de Liviu Dragnea în timp ce vorbea despre patrie, despre conspirația la care e supusă biata noastră țărișoară, despre trînta PSD cu Sistemul. Iată cîteva exemple:

„Ni s-a cerut, domnul Toader sînteți aici, da? Vă salut. (zîmbește) Este frumos și interesant la PSD; De asemenea ni s-a cerut să oprim niște proceduri legale aflate în desfășurare. La ce se refereau? La niște proceduri de numire, revocare. (Lasă-l Ana puțin, că vorbiți în Guvern, lasă-l pentru tot poporul pe domnul Toader), să blocăm ; Deci s-a votat o rezoluție nedreaptă în care ni se reproșează lucruri care se întîmplă peste tot. Ce s-a spus în rezoluția aia? Că jandarmii români… Doamna, ești aici? Doamna ministru, mă scuzați… Că jandarmii Români au acționat… aaah.. disproporționat. Cu o forță disproporționată împotriva unor… aaah… protestatari pașnici ; Asta este act de trădare a intereselor naționale ale acestei țări practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Drăghici. Domnule Mircea Drăghici, împreună cu domnul Iordache, care este prieten la cataramă cu domnul Iohannis, și cu sprijinul de specialitate al domnului Toader, vor ur… Mariane, mi-ai băut apa. (bea apă) Vă rog ca după anul nou, să depuneți acea plîngere pentru înalta trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis ; Să vorbim despre, imediat va spun, aveam mai multe da..a ținut mult Marian Oprișan discursul și v-ați plictisit, nu mai pupi Mariane alt discurs ; Aa, nu am mai dat la exemplele alea de mare corupție pe domnul Greblă. Struții și caprele domnului Greblă. Caz grav de corupție. E cumva în sală domnul Greblă? Bine că nu l-ați chemat. Nu puteam să ținem un corupt aici cu noi în sală. Cu struți și cu capre, domne. Crezi că scapi, Viorica ? O înalta trădare la premierul României că a îndrăznit împreună cu mine să se vadă cu niște evrei, în Israel ; Hai să dăm bani unora pe care să-i convingem să cumpere companiile de la noi și dup-aia să nu le mai luăm niciun fel de impozit. Că probabil că atunci o să fim foarte buni politic. Și foarte corecți cu cei de afară. Astea-s doar cîteva exemple stimați colegi. Și mai continuăm. Să vorbim despre… prețul la gaze. Vorbim de gazele din subsolul României. V-ați plictisit? Oamenii din public: Nuuuuu.

Liviu Dragnea: Bun. Sîntem la un fel de stand-up comedy aici. (rîsete); Eu sînt absolut convins că poate chiar săptămîna asta… domnule Teodorovici, sînteți aici? Mhm. Darius Vâlcov e pe aici? Coruptule, unde ești?; Cei care conduc Autoritatea pentru Protecția Consumatorului.. uhhh, e în sală cel care conduce Autoritatea asta? Nu bat bine pînă acolo, dar cred că tu ești. (bea apă) Cel care conduce autoritatea Sanitar-Veterinară este? Nu e bine ; Și înainte să ne mai întrebe Iohannis dacă avem bani de pensii sau de salarii, să-i spunem lu Iohannis că veniturile bugetare au crescut… cu 60 de miliarde de lei, Darius? A fugit ăsta. La balcon? Eugen, cu cît au crescut veniturile bugetare? Cu 60 de miliarde? Zi mă, că nu te aud. Eu nu bat până acolo, văd doar pe Anca, pe tine nu te văd. Da sau nu? Păi spune-i lu ăla că avem bani suficienți, și o să avem mai mulți bani.”

