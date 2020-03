Jurnalistul l-a criticat, joi, pe Traian Berbeceanu, numindu-l „milițianul suprem căzut pe interceptări cu interlopii”.

”Vă daţi seama că, în ţara demenţilor care se excită la cătuşe puse oamenilor bolnavi, la uşa ministrului de Interne stă (şi are acces la documente clasificate) o secătură care răspunde la numele Berbeceanu? Noi vrem respect faţă de autorităţi când un inculpat notoriu, arestat în lupta dintre clanurile mafiote din procuratură, trofeu al meciului vaginelor Kovesi-Bica, are un cuvânt important de spus în politica de ordine publică?

Smeriţi-vă în faţa miliţianului suprem, a brutei care a căzut pe interceptări cu interlopii şi care a făcut acte de schimburi de maşini cu ei, dar, când vă veţi trezi cu bandele de răufăcători la uşă, să nu vă aud că vă pisiciţi a jale. Aţi ajuns să daţi bani pe maculatura produsă de nişte haimanale, i-aţi făcut persoane publice, staţi la coadă ca proştii să vă dea autografe, vă meritaţi soarta.

Spălaţi-vă cu ei pe cap, scoateţi tot din buzunare, aşezaţi-vă în genunchi, puneţi mâinile la ceafă şi rugaţi-vă fierbinte să nu vă zboare căpăţânile de pe umeri”, a scris Ciutacu pe pagina sa de Facebook,

Replica lui Berbeceanu, consilierul lui Velea

”Mă întreabă multă lume, de ce nu-i răspund vagaboandei ciutace?

Păi, de obicei nu vorbesc urât cu femeile însă, în cazul ălora de moravuri ușoare, mai fac excepții.

Așadar, măi obraznicătură mică care strigi toată ziua să moară Securitatea, taman din curtea instituției, ai uitat fă, când, în urmă cu puțini ani pișai ochii și băleai abundent rugandu-mă pe messenger să cobor în mizeria ta, să facem ceea ce tu numești „o emisiune”? Plângeai cu sughițuri și muci, spunându-mi cât de mult mă apreciezi, cât de mult mă respecți și cât de oripilat ești de nedreptatea care mi s-a făcut.

Hai să le spunem oamenilor, vagaboandă mică, ce s-a schimbat de atunci.

Eu am fost achitat de Înalta Curte, pe fond, pentru toate mizeriile făcute de ăia cu conștiință asemănătoare cu a ta.

Adevărații interlopi, aia care-ți lasă ție plata pe noptieră, au fost condamnați la ani grei de pușcărie.

Iar tu, damă tristă și urâtă, ai continuat să-ți încasezi simbria, din banii ciordiți de vremelnicii tăi clienți, interlopii.

Hai sictir, secătură!”, a fost replica lui Berbeceanu, tot pe rețeaua socială, dată vineri seara.

Imediat, jurnalistul Victor Ciutacu i-a răspuns

”Nu s-a rugat nimeni de tine niciodata, inculpatule pentru coruptie. Publica, stirbule, mesajele alea, vierme de gunoi, daca ai sange. Iti dau link, daca vrei, cu textul meu despre existenta ta publica. Daca insisti, umblu si la arhiva de mesaje cu nevasta-ta, agramatule. Esti un inalt functionar public, platit din banii nostri, trimis in judecata pentru constituire de grup infractional organizat. Explica public cum e sa iei o masina noua la schimb cu una veche de la interlopi si, de rusine, sa-ti dea aia si diferenta de bani.

Care in orice lume normala trebuia sa fie platita in sensul invers. Sigur, intr-o lume normala, tu trebuia sa fii pe tura la spalat wc-uri intr-o puscarie de maxima siguranta, nu in buricul targului, cu masina la scara. Dar traim in tara unde grupurile infractionale organizate stau la masa guvernului.Iar bugetarii ii injura pe aia care le platesc lefurile. Ia zi, ai certificat ORNISS, papusel?

Te-a rezolvat printesa Mediasului si aici? Esti achitat pe fond? Te-a scos Campul Tactic? Daca se schimba regimul, iti iei intre 5 si 7 ani fara agravante. Daca nu, o sa crapi de ficat formolizat. Cu interlopii ai trait, ca ei te exprimi. Esti o flegma verde la scara istoriei.

P.S. Nu vii sa ma si bati?””, a scris Ciutacu.

