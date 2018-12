LIDER PNL, mesaj de CENTENAR către primarul din Alba Iulia: „Felicitări pentru că ai reușit să speli rușinea nesimțiților care conduc țara!”

Alba Iulia a fost cel mai iubit loc în care românii și-au dorit să fie de Centenar. În orașul Marii Uniri, ceremoniile solemne au adunat, deopotrivă, oameni simpli, președintele, Patriarhul României și cel al Ierusalimului, dar și lideri politici. Cei care și-au făcut simțită prezența au fost liderii PNL, în frunte cu Ludovic Orban. Gazdă a fost primarul liberal, Mircea Hava, lăudat de secretarul general adjunct al PNL, Cristi Barbu, pentru reușita de a celebra evenimentul, alături de circa 100.000 de români.





La Alba Iulia în Cetate, trecerea celor 100 de ani de la Marea Unire a fost sărbătătărită ca un eveniment unic. La acest eveniment la care au fost prezenți președintele României, Klaus Iohannis, Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel al României și Patriarhul Ierusalimului, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea al Ierusalimului, Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, ierarhi, a participat și înalți oficiali și lideri politici.

Printre aceștia s-au numărat liderii PNL, conduși de Ludovic Orban. Impresionat de atmosfera creată în jurul sărbătoririi Centenarului, secretarul general adjunct al PNL, Cristi Barbu a postat un mesaj și mai multe fotografii pe Facebook.

„Pe parcursul anului m-am tot gândit la cât ghinion avem în acest an centenar, să fim conduși de unii care nu au nimic sfânt pe lume. Mă gândeam la cât dezinteres au arătat tot anul, cât de șters a trecut acest an centenar și câtă dezbinare este în societate.

Toate frământările de mai sus au dispărut, sâmbătă, când am ajuns la Alba Iulia. Sâmbătă am simțit cu adevărat că suntem în sărbătoare. Și eu și alți 100.000 de români am simțit spiritul celor 100 de ani de Românie întregită.

Felicitări, Mircea Hava! Felicitări pentru că ai reușit să speli rușinea nesimțiților care conduc țara. Felicitări pentru că ne-ai ajutat să simțim cu adevărat ce sărbătoare importantă am avut anul acesta!”, a transmis Cristi Barbu.

La rândul său, primarul liberal, deși criticat pentru unele disfuncționalități privitoare la organizarea evenimentului, a transmis: „Sper că nu vor mai trece 100 de ani pentru a putea folosi o facilitate precum autostrada”.

Iată mesajul postat, pe Facebook, de primarul Mircea Hava:

„Primul cuvânt după o zi care m-a lăsat fără cuvinte: mulțumiri! Pentru bucuria împărtășită și pentru că ați transformat orașul în cea mai mare cetate a celor care-și iubesc țara. Câte 100 de mulțumiri cel putin, pentru fiecare român care a vrut să fie de 1 Decembrie în Cealaltă Capitală, la Alba Iulia.

Alte 100 pentru fiecare dintre voi, care ați ales să înfruntați gerul și să întâmpinați viitorul, aici, în Cetate. Evident că n-au fost toate roz și că, nefiind o mașinărie perfectă ci tot o mână de oameni, organizatorii s-au confruntat cu o situație unică în ultima sută de ani. Am avut forța de a atrage, dar, din păcate, s-a distribuit cu greutate retragerea simultană a celor prezenți la Alba Iulia.

O situație pentru care prefer să nu acuz, ci să sper că nu vor mai trece 100 de ani pentru a putea folosi o facilitate precum autostrada. Peste 13 000 de mașini și două benzi pentru orice ieșire din orașele României nu pot fi compensate de niciun efort uman sau zeci de autobuze.

Cui datorăm asta nu ține loc de regret pentru normalitatea cu care lucrurile s-ar fi derulat dacă existau condițiile potrivite. Mă bucur însă că am găsit înțelegere, răbdare și, cel mai mult, o stare de spirit greu de exprimat în cuvinte: spiritul românesc în esența lui, asta am avut, de Centenar, la Alba Iulia. Vă mulțumesc, încă o dată și mă înclin, cu respect!

La multi ani, frați români! România are viitor!”.

Lovitura dura pentru PSD! Social-democratii sunt efectiv blocati! Se intoarce roata pentru Dragnea

Pagina 1 din 1