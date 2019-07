„Demisia ministrului Carmen Dan reprezintă doar primul pas către aflarea adevărului despre 10 august. Toate documentele trebuie desecretizate, toate practicile îndoielnice trebuie verificate, toţi cei vinovaţi pentru blocarea violentă a dreptului de a protesta trebuie identificaţi şi traşi la răspundere. Umflarea aparatului de represiune politică în dauna poliţiei care asigură siguranţa de zi cu zi a cetăţenilor trebuie oprită. Avem nevoie de o viziune civică, liberală asupra modului în care tratăm drepturile cetăţenilor, nu de una militaristă şi violentă, de factură sovietică. Dar nu PSD va face toate aceste schimbări – e un partid tot mai mic, tot mai speriat de nemulţumirea publică, care va continua să se ascundă în spatele bastoanelor şi scuturilor. Această modificare de filosofie va fi realizată numai de o guvernare de dreapta”, a scris Raeţchi, luni, pe Facebook.

Carmen Dan a anunţat că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne, în urma unei discuţii pe care a avut-o luni cu premierul Viorica Dăncilă.

„O discuţie sinceră şi directă, aşa cum cred eu că este normal să se poarte discuţiile şi politic şi instituţional. L-am informat pe premierul României că nu este necesar să supună la vot în CEx mandatul ministrului de Interne, motiv pentru care i-am spus că pun mandatul pe masa domniei sale şi am fost oarecum interesată de motivele pentru care are loc această schimbare. Înţeleg că nu intră în discuţie nicidecum un criteriu de neperformanţă, înţeleg în subsidiar că este vorba despre o decizie politică, iar eu, bineînţeles, că respect decizia. (…) Nu am să cer nimic din vreme ce mi-am depus mandatul, deci nu va fi nevoie să fie un vot”, a declarat Carmen Dan, luni, înainte de şedinţa CExN al PSD.

