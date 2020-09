Dacă la Giurgiu liberalii au reușit să îl înfrângă pe finul lui Niculae Bădălu, la Vaslui victoria PSD a fost pe muchie de cuțit.

Având în vedere diferenția extrem de mică dintre Mitică Buzatu și Marius Arcăleanu (PNL), liberalii pun tunurile pe ultimii baroni ai României și anunță că voturile pentru Consiliul Județean Vaslui și pentru Primăria Focșani ar putea fi renumărate.

PNL a depus cereri în acest sens la birourile electorale locale.

„Mitică Buzatu are zilele numărate. A fost la milimetru această victorie pe care noi o reclamăm. Credem că în Vaslui, candidatul nostru a câștigat Consiliul Județean și am cerut renumărarea voturilor. În județul Vrancea, la Focșani, la municipiu avem o contestație depusă, pentru că și acolo credem că Ion Ștefan, candidatul nostru, a câștigat primăria municipiului Focșani”, a spus Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL.

Acuzații de fraudă electorală și renumărarea voturilor în București

„Prea multe semne de întrebare plecate de la procesele verbale din sectoarele 1 şi 5. Terminăm de verificat, în câteva minute, copiile PV de la secţiile de votare din sectorul 5. Acelaşi lucru l-au făcut colegii mei de la sectorul 1. Celelalte organizaţii PNL din sectoare verifică. Apreciez foarte mult seriozitatea lor”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

„Vom trage o concluzie și vom lua o decizie cu privire la solicitarea de renumărare a voturilor în mai multe sectoare din București”.

„Pentru mine este o chestiune obligatorie ca PNL Bucureşti să se asigure că rezultatul alegerilor exprimă, în mod corect, opţiunile alegătorilor. AEP, simt că vom avea o discuţie despre modul în care preşedinţii secţiilor de votare au fost instruiţi şi şi-au făcut treaba în alegerile locale din Bucureşti”, a mai afirmat Violeta Alexandru.

Marian Opișan, învins la Vrancea după 20 de ani la șefia CJ

Baronul PSD Marian Oprișan a transmis un mesaj de „adio” după ce a pierdut președinția CJ Vrancea, funcție pe care acesta o deținea din anul 2000.

Într-un mesaj pe rețele sociale, acesta susține că, cel puțin în ceea ce îl privește, „lupta continuă”

„Dragii mei vrânceni,

Vă mulțumesc din suflet, tuturor!

Mulțumesc și mă înclin cu recunoștință în fața celor care ați avut încredere în mine și în proiectele mele și m-ați votat. Mulțumesc și celor care ați avut o altă opțiune și nu m-ați votat.

Am sufletul împăcat, pentru că mi-am dedicat întreaga viață și carieră județului Vrancea, care este casa noastră. Am luptat și am muncit cu toată forța și determinarea pentru un trai mai bun pentru vrânceni și sunt mândru de tot ce am reușit să construiesc în Vrancea în ultimii ani. Îmi doresc ca proiectele de dezvoltare pe care le-am început să fie duse la bun sfârșit, pentru binele dumneavoastră.

Sunt convins că timpul va arăta justa valoare a oamenilor și a realizărilor fiecăruia.

Pentru mine, lupta continuă! Voi rămâne același OM, care va fi alături de vrânceni, le va reprezenta interesele și îi va ajuta, cu toată puterea.

Așa să ne ajute Dumnezeu!”, este mesajul postat pe Facebook de Marian Oprișan.

Liderul PSD Marian Oprișan a pierdut funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, pe care o deținea de aproape 20 de ani. Candidatul comun al PNL și USR PLUS, Cătălin Dumitru Toma, este cel care a câștigat funcția în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020.