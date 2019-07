„Suntem pur și simplu în concediu. Vom sta în Canada toată vara, apoi revenim în țară. N-am fugit din România, am plecat în concediu. O vacanță pe care mi-o petrec împreună cu întreaga familie”, a spus fostul campion mondial de box.

Leonard Doreoftei a precizat că vrea să meargă cu soția și copiii la Cascada Niagara, în Munții Stâncoși și să se vadă cu prietenii din Canada, scrie RTV.

„Îmi merge greu cu afacerea, nu prea am clienți pentru că noua locație nu are vad. În plus, în zile de meci, se închide zona cu garduri, iar în local sunt obligat să nu servesc băuturi alcoolice. Asta este, mai trag de ea. Organizez evenimente, ele ne mai țin în viață”, a mai spus Leonard Doroftei.

