Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei

Știai că „Fake News-ul” nu a fost inventat pe internet? În 1885, un francez pe nume Léo Taxil a orchestrat cea mai mare farsă a secolului XIX. Omul urâse Biserica toată viața, dar într-o zi a anunțat că „s-a pocăit”. A început să scrie cărți în care demasca „secretele” Francmasoneriei.

Dar nu orice secrete... Taxil a inventat povești despre: 🐊 Demoni care apăreau la lojă sub formă de crocodili și cântau la pian. 📞 Un „telefon” prin care masonii vorbeau direct cu Lucifer. 👩 O Mare Preoteasă secretă, Diana Vaughan, care se lupta cu diavolii. Lumea a ÎNNEBUNIT! Cărțile s-au vândut în milioane de exemplare.

Preoții le citeau la slujbă. Chiar și Papa Leon al XIII-lea l-a primit în audiență și l-a binecuvântat pentru „lupta sa sfântă”. După 12 ani, Taxil a organizat o conferință de presă uriașă la Paris. Toți așteptau să o vadă pe misterioasa Diana Vaughan. În schimb, Taxil a urcat pe scenă și a spus: „Sfinți Părinți, a fost o glumă!

Diana e dactilografa mea. Crocodilii nu cântă la pian. V-am testat credulitatea și ați picat testul.” 🎤⬇️ A trebuit să fugă pe ușa din spate ca să nu fie linșat. Lecția? Oamenii vor crede orice minciună, oricât de absurdă, dacă le confirmă ceea ce vor să audă.

