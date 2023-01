Legătura dintre Bendeac și Doina Teodoru. Actorul, foarte atras de actuala iubită a lui chef Cătălin Scărlătescu

Mihai Bendeac a fost fermecat de Doina Teodoru după apariția sa la show, de caracterul ei jovial și în special de aspectul ei fizic. Actrița era preferata fostului jurat iUmor, iar la vremea respectivă s-a vehiculat chiar că aceasta a reușit să câștige premiul cel mare cu ajutorul lui Bendeac.

Cum s-a cunoscut Doina Teodoru cu Mihai Bendeac

Actorul a negat însă zvonurile, menționând că nu este nimic adevărat, ci doar niște zvonuri răutăcioase. Prin prima meseriei lor de actori, cei doi au ajuns să colaboreze la mai multe proiecte, cum ar fi „În puii mei” sau „Băieți de oraș”, însă nu a fost nimic mai mult între ei.

Chiar dacă reușise să atragă simpatia lui Mihai Bendeac, actrița nu a fost intimidată de acest lucru și nu a ezitat să spună ironii la adresa acestuia: „Picioarele îi plac și ar băga absolut orice în gură. A fost atât de obsedat de picioare încât și-a băgat picioarele și în emisiunea asta”, a declarat Doina Teodoru despre Mihai Bendeac, după ce juratul a decis să părăsească show-ul.

Doina a câștigat cea de-a treia ediție a emisiunii iUmor, de la Antena 1, potrivit Cancan.

Doina Teodoru formează un cuplu cu chef Cătălin Scărlătescu

Chef Cătălin Scărlătescu a cunoscut-o pe iubita lui, la mare, în Vama Veche. Acesta a recunoscut că la început a fost destul de timid, cu toate că o mai văzuse și cu alte ocazii pe Doina Teodoru.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poza, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă ”, a declarat Cătălin Scărlătescu.