Acest caz ar putea deveni „simbolul practicii răpirilor tinerelor creștine de către musulmani”, apreciază ONG-ul Aid To The Church In Need, citat de La Croix.

Huma Younous (foto), o tânără pakistaneză de 14 ani, a fost răpită pe 10 octombrie 2019, de către un bărbat musulman, Abdul Jabbar.

Căsătorită cu forța cu acesta, adolescenta aștepta decizia Curții Supreme de la Karachi, sperând că vârsta sa tânără să fie luată în considerare pentru a rupe căsătoria forțată cu răpitorul său.

Judecătorii au apreciat însă că mariajul a fost legal, dat fiind că Sharia (legea islamică) stipulează că o fată poată fi măritată imediat după prima sa menstruație, indiferent ce vârstă are.

„Este a n-a înfrângere a justiției și o nouă dovadă că statul nu dă nici o importanță creștinilor, în calitate de cetățeni pakistanezi”, a spus Nagheena Younus, mama Humei, la ieșirea din sala de judecată, citată de La Croix.

Așa după cum amintește cotidianul francez, numeroase fete creștine sunt răpite de musulmani care se căsătoresc cu ele cu forța, obligându-le apoi să se convertească la islam.

