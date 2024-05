Monden Ce tarif are Lavinia Pîrva pentru un eveniment. Fanii trebuie să scoată mulți bani din buzunar







Lavinia Pîrva a debutat pe scena muzicală în urmă cu ani de zile, făcând parte din trupa Spicy. După destrămarea formației lansate în anul 2002, soția lui Ștefan Bănică Jr. a luat o pauză de la muzică pentru că a rămas însărcinată. De ceva vreme, bruneta și-a reluat activitatea și cântă la evenimente.

Câți bani cere Lavinia Pîrva pentru a cânta la un eveniment

Cei care vor să le cânte Lavinia la nuntă, botez sau alt eveniment trebuie să scoată mulți bani din buzunar. Soția lui Ștefan Bănică cere suma de 2.000 de euro pentru o reprezentație solo de 45 de minute și 2.500 de euro pentru un spectacol de peste o oră, alături de trupa ei.

Lavinia Pîrva are un program foarte încărcat

Recent, Lavinia Pîrva a declarat că îi este greu să se împartă între carieră și familie, dar că face tot ce poate. Ea a spus că va lansa un noul album și că va cânta la mai multe evenimente. Chiar dacă are un program încărcat, aceasta nu își petrece nicio noapte fără fiul ei. Artista a mai zis că are noroc cu mama ei, care o ajută cu fiecare ocazie.

Cum se împarte între carieră și familie

„Nu vreau să fiu lipsită de modestie, dar mă descurc. Și mă descurc foarte bine. Mai ales că acum am început un proiect nou, am făcut un album întreg pe care urmează să-l lansez. Am terminat piesele noului proiect, urmează să filmez videoclipuri la toate piesele. Este destul de mult de muncă. Concerte multe în sensul acesta, muzica balcanică a prins foarte bine.

În general mă întorc cât pot de repede, indiferent dacă dorm sau nu dorm. Fac așa un sacrificiu pentru că îmi este foarte greu să stau departe de el mult timp. Cumva m-am obișnuit așa, am fost tot timpul lângă el. Nu-mi place să lipsesc mult de lângă el. Dar să știi că s-a obișnuit și el. Știe că mami merge la serviciu, tati merge la serviciu. Este mama mea care ne mai ajută”, a spus Lavinia Pîrva, potrivit Cancan.