31 mai

„La revedere, domnul meu, nu ai înţeles nimic!” HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

S-au născut, pe 31 mai: Walt Whitman, Clint Eastwood, Don Ameche, Brooke Shields, Saint-John Perse, John “Bonzo” Bonham, Nicu Alifantis, Adriana Bittel, Onisifor Ghibu, Răsvan Popescu.

Pe 31 mai sunt, în calendarul creștin-ortodox fix, Sfinții Ermie, Eusebiu și Haralambie.

Prin unele cărţi mai vechi se pomeneşte de o “sărbătoare a boilor” pe 31 mai, când boii erau lăsaţi să se odihnească, cu coronițe de flori pe coarne. ”Irimia (Ermie) sărbătoarea boilor, marchează un alt eveniment semnificativ în calendarul gospodăresc” – spune d-na Antoneta Olteanu, în CPR, pagina 197.

Un horoscop complex, cu toate corpurile cerești strânse de la Capricorn la Rac. Mercur este retrograd, în Gemeni, în domiciliu, și va rămâne așa până pe 23 iunie. Mare atenție la comunicare, atât de importantă astăzi! Luna mai sfârșește prost, lunea și luna iunie începe și mai prost, marțea, trei ceasuri rele.

Cât de repede trece timpul, domniile vostre! Aşa de repede se fofileză pe lângă mine minutele, orele, zilele, lunile… anii! Iată, a trecut ceva vreme de la ultima pildă. Ne întoarcem din nou în fabuloasa Persie, la magnatul Molavi, cel de la care am învăţat multe, dar, vai, sau ouch, nu am cum să le aplic în pustnicia mea, ar râde cățelușele de mine!

Miliardarul iranian Molavi a făcut o bună parte din avere construind aerodroame, drumuri, cazărmi și fortificând insula Kish, de unde se putea controla Strâmtoarea Ormuz, pentru americani. Noul regim al aitolahului Khomeini, de pe atunci, nu prea îl ținea în brațe. Așa că, ca să intre în grații, Molavi a pupat papucul lui Khomeini, la figurat, desigur și i-a promis ”că aduce apă”. Adică o să facă un baraj de 127 de metri înălțime! Cu cine, că iranienii uitaseră ingineria și arta marilor construcții persane din antichitate. Cu românii, că ei se pricep. Așa am ajuns la Teheran pe data de 4 august 1983.

Hassan Molavi Tabrizi avea o meteahnă. Voia să fie considerat atoateştiutor. Nu era o pretenţie absurdă, sau o vanitate necontrolată. El conducea prin relaţia personală care se stabilea între el şi persoana cu care discuta. De aceea trebuia să fie superior. În orice, chiar în artă, cultură, religie, sau în chestiuni tehnice foarte specializate. Avea biroul plin de enciclopedii, iar înaintea unei întîlniri consulta adesea subiectul discuţiei. Uneori, cînd nu avea timp sau era prea plictisit, avea totuşi 85 de ani, şi jocul ăsta social îl mai făcuse de cîteva mii de ori înainte – deci, cînd era prea plictisit ca să se mai documenteze, consulta agenda lui telefonică, sau anuarul şi suna un mare specialist în domeniu. Reţinea o frază foarte specializată din sfera subiectului pe care o plasa într-un moment de maximă încordare, în timpul discuţiei. Partenerul de conversaţie avea impresia că seniorul „uns cu toate alifiile” se joacă cu el, că deţine mai multe informaţii decît arată. Devenea prudent, iar Hassan prelua iniţiativa discuţiei şi o conducea către domenii foarte cunoscute lui, în care era expert. Apoi, după ce îşi zdrobea partenerul de discuție cu experienţa şi înţelepciunea acumulate, revenea brusc la subiectul în chestiune, prezentînd concluziile. Concluziile lui. De obicei lucrurile se opreau aici, pentru că Molavi nu era nici prost şi nici absurd, iar ceea ce propunea el, era, de obicei, convenabil.

Uneori, cîte un tip mai încrezut replica că nu au convenit de fapt, nimic, pentru că nu au căzut împreună, la un acord. Hassan se ridica în picioare cu mîna întinsă „La revedere, domnul meu, nu ai înţeles nimic! Îţi las trei zile să înţelegi şi te aştept la aceiaşi oră!”. Îmi spunea că trebuie să procedez la fel. Eu replicam că el poate folosi tehnica aceasta de la înălţimea celor 85 de ani şi a celor trei miliarde de dolari pe care îi are. „La revedere, domnul meu, nu ai înţeles nimic!” – îmi răspundea, râzând.

La șerkate, la firma lui Molavi, pe Kharim Khan-e-Zand numărul 145, în clădirea cu cinci etaje, Molavi venea primul și pleca ultimul, de obicei noaptea târziu. De multe ori mă aștepta când eram plecat în vamă la o mie de kilometri, la Bazarghan, sau, la Giulfa. Bun, eram eu îmbrăcat ca un OMON, și șoferul meu Doroskar avea la spate, pe sub cămașa pe dinafară, ceva ce părea a fi un Colt 1911, și chiar era, era țară în război cu multe probleme pe drumuri. Așa că Molavi era îngrijorat și mă aștepta până mă întorceam. Întotdeauna mă întorceam la sediul firmei, lăsam mașina, o Toyota Hilux, în parcare și documentele și banii în seif. Uneori, Hassan mă aștepta cu un pahar de votcă cu multă gheaţă. Avea grijă să-l nu-l vadă paznicul de noapte Heidary, un criminal notoriu, dar un fanatic religios. Odată, cînd credinciosul gardian l-a văzut că bea s-a repezit şi i-a aruncat băutura, apoi s-a prosternat la pămînt : „Omoară-mă stăpîne, dar nu o să te las să păcătuieşti!” Aşa, ca să facă economie la băutura făcută special pentru el de o distilerie armenească foarte oficială, ”Ararat”, de pe drumul spre Qazvin, Molavi era foarte atent. Atunci îmi spunea: „Aș dori să te implici mai mult în afacerile mele, dar de asemenea ştiu că o să pleci şi o să mă laşi pe mine, om bătrîn, cu toate pe cap!” Eu îi răspundeam : „Ce faci baba, tată, mă condiţionezi să plec, sau mă pui la încercare?”. „Nu, dragă pessar, fiule, îţi spun realitatea. Eşti tânăr și imprudent, Doroskar mi-a spus de aventurile tale. Dar, de fapt, nu îţi place banul şi de aceea o să pleci…” Ceea ce s-a şi întîmplat. Nu ştiu nimic din ceea ce s-a întîmplat cu Molavi. Nu ştiu dacă mai trăieşte. Probabil că nu. Nu ştiu ce s-a întîmplat cu cele trei miliarde de dolari, averea pe care o avea. Nu am vrut să ştiu. Poate, când o să mă simt mai pregătit o să aflu. Adică, niciodată.

Au trecut mulți ani, prea mulți. „Averea este ca lîna pentru covoare. Cineva o pregăteşte, cineva o colorează, cineva o pune în războiul de ţesut, cineva vinde covorul.”– spune un foarte vechi proverb persan, amintit des de Molavi. Ce am învăţat bine în Iran sunt trei lucruri: despre covoare, despre femei şi despre… avere.

Molavi era un patriarh. Împărțise deja averea lui lichidă la cele patru fiice pe care le avea, dar păstrase activele, șantierele, utilajele, sediile de firme, magazinele, restaurantele. ”Încă mai pot să fac bani!” spunea Molavi. Într-o seară am venit obosit-mort de la vama Shahryar, făcusem pasavanarea pentru un convoi de basculante. Molavi mă aștepta cu caviar regal și vodca rece, cu gheață, în două pahare de cristal cum nu mai am văzut de atunci. Cristal adevărat, care cânta când puneai buza pe pahar. Uitasem să vă spun că în Iran, nu există interdicția să bei la volan, așa cum în România nu există interdicția să consumi tariak (opiu bază) la volan. Pe atunci beam ce îmi dădea Molavi, poate odată la două săptămâni și fumam, și mai rar, odată la vreo două luni, câte o pipă, una dintre cele date de Mircea Eliade.

Molavi s-a uitat lung la mine. Parcă mă vedea prima oară. ”Știi, ți-am descifrat caracterul!” mi-a spus. Probabil că avea dreptate, spiritul lui era viu și foarte iscoditor. Nu știu de ce, dar, de atunci, miliardarul Hassan Molavi Tabrizi, mă cam ocolea. Am crezut că așa vrea să-și ia la revedere, fără scene patetice, mă pregăteam să mă întorc în țară cu soția și fetița de nici un an.

Totuși, când am intrat la el cu niște acte la semnat, m-a sărutat de trei ori, apăsat, cu lacrimi în ochi și mi-a spus: ”Du-te odată, om sucit și nemaipomenit, tu urăști banii și averile din toată inima, mai mult, refuzi să te îmbogățești, dacă este o boală și o iau și eu?” a spus, cu un ochi râzând și cu un ochi plângând.

Am fost timp de 15 ani în 54 de țări. Am cunoscut cam o sută-două de oameni foarte importanți, regi, regine, miniștrii, ambasadori, miliardari etc etc. Dar la nimeni nu am ținut așa de mult ca la micul iranian, care făcea în fiecare dimineață yoga tibetană, Marele Maestru al Lojii Persane de Perfecționare a Ritului Scoțian Antic și Acceptat, Kotub in Zurkhane, în Casa Puterii, Membru în Marele Consiliu al Bazarului, prieten bun cu regele Iordaniei, Hussein bin Talal și cu încă mulți alții – miliardarul Hassan Molavi Tabrizi!

Fiecare țară are oameni foarte bogați, este normal, altfel nu ar fi oameni săraci. Dar tare mi-aș dori ca miliardarii din România să fie de cultura, erudiția, politețea, patriotismul, generozitatea, credința și înțelepciune lui Molavi!

O să mă uit la stele cum făcea și Ptolemeus din Alexandria, cu ochiul liber. Așa am un orizont de vedere, cu luneta aveam doar un punct de vedere! În definitiv toată astrologia a fost edificată de oameni care se uitau la cerul nopții cu ochiul liber, nu cu telescoape! Așa o să treacă o bună parte din noapte, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 31 mai 2021

BERBEC Perioada îţi este relativ favorabilă, cu aspecte bune, dar trebuie să fii prudent, mai ales să nu te grăbești nejustificat, inutil. Graba strică treaba, mulți au verificat acest lucru! Nicio planetă în zodie, dar aspectele te scutură în toate direcţiile. De fapt tu ai derapat şi ai luat-o pe arătură, constaţi dimineaţa, unde activezi. Totuşi căldura relaţiilor umane şi spiritul viu şi drept al zodiei te apără să intri pe curs de coliziune cu vreun coleg, sau şef. Spune Tatăl Nostru, putea să fie mai rău şi zâmbeşte! Moderaţie în relaţiile cu semnele de pământ. Seară relativ liniştită!

TAUR Ceea ce începi, poate aduce rezultate bune. Dar, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să te implici într-un nou proiect profesional. Nu uita de jucării, pentru mâine, pentru copii! Te repezi ca la coridă, ceea ce nu este nici profitabil şi nici frumos! Ori, frumosul şi o anumită încetineală majestuoasă te prind bine. Sigur, în lumea asta nebună care nu mai ţine seama de ritmurile naturale, trebuie să te repezi şi tu. Dar mai rar! La serviciu eşti solicitat suplimentar, este sfârşitul lunii, trebuie ceva terminat, ceva s-a încurcat şi numai tu i-ai ieşit în cale şefului. Însă, ceea ce începi în această zi poate aduce rezultate bune.

GEMENI O zi în care se pare că te descurci cu problemele cotidiene. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu. Nu lua și nu da bani cu împrumt, este pagubă curată, spune conjunctura. Evită împrumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc, treci pe strada cealaltă când vezi un cazino sau un birou de pariuri – în această perioadă eşti sănătos dar nu şi norocos. Fă-ţi o cafea sau un ceai, stai puţin şi reflectează, nu tot ce se întâmplă este sub controlul sau influenţa ta. De fapt poţi determina foarte puţine lucruri. Dacă nu ai altă idee, poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii, de câteva ore.

RAC Cu Luna în scădere, astăzi eşti convingător şi inspirat şi îţi alegi cu talent vorbele. În această ultimă zi de mai eşti gata să-ţi susţii interesele tale mai puternic decât în toată luna! Nu prea ai simţul măsurii, astăzi şi eşti dispus să faci totul, vorba lui Ceauşescu, ca să-ţi consolidezi o situaţie profesională precară. Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Ziua este favorabilă unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Pe plan sentimental eşti foarte confuz în discurs, dai explicaţii neserioase, evident false şi te simţi ridicol. Poţi să eviţi situaţia jenantă, fii direct, dar nu dur, zâmbeşte, dar fii concis şi sincer!

LEU Eşti în postura plăcută nativilor zodiei să pândească şi să vâneze. Rezultate în domeniul financiar şi al relaţiilor sociale. Ziua este favorabilă, ocupă-te de activităţile care îţi plac! Ziua este favorabilă, dar nu trebuie să exagerezi. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului. Cu toate ca iţi place sa rezolvi lucrurile clar si net, astazi trebuie sa dai dovada de multa abilitate, diplomatie şi poate puţina ipocrizie. O să ai mai mult de câştigat, pentru că cei cărora le-ai lăsat întâietatea ştiu că ai cedat din propria voinţă şi o să zică în sinea lor „ce fată/băiat bun s-a făcut!”

FECIOARĂ Atenţie la ce spui şi mai ales cui spui, nativii din zodia ta fiind mari amatori de adevăruri absolute, dar în lumea post-adevăr, adevărul nu te face mai puternic, ci îți crează probleme. Trebuie să ai încredere limitată în promisiuni. Ceea ce vreu să-ţi spun este să fii mai îngăduitor cu propria persoană. Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atat la serviciu cât și în viaţa personală, suferă din cauza unor întârzieri. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii considerate delicate. Se apropie nişte termene, ai nişte obligaţii şi nu prea ştii cum o să te descurci. Fă-ţi un plan, o foaie de parcurs, chiar puncteză pe o hârtie, şi timpul nu-ţi va părea un stăpân nemilos, cum spunea poetul.

BALANŢĂ Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se poate să primeşti niste veşti şi să te nelinişteşti din cauza unor probleme de familie sau de relaţii sociale, de anturaj. Astazi sinergia si configuratia planetelor te avantajeaza in dragoste si relatiile sociale, dar sunt mai putin favorabile la bani si glorie. Influentele planetare confuze şi amestecate ca o salată ghiveci libanez iţi indică să ai astăzi o atitudine placută şi să nu te enervezi fără rost! Carisma personala, „magnetismul animal” cum spunea Franz Mesmer, este in creştere, dar trebuie să-l utilizezi cu abilitate şi inteligenţă. Se apropie nişte termene şi nu ai banii necesari. Vezi de pe acum de unde să faci rost, nu lăsa pe ultima zi!

SCORPION Magnetismul personal este în creştere, astăzi poţi lămuri unele situaţii sentimentale. Dar, nu insista mai mult decât trebuie, este politicos și civilizat. Lasă timpul să lucreze pentru tine! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea. De fapt, o veste primita spre sfarsitul zilei te fac sa speri intr-o posibila imbunatatirea a situatiei financiare, dar nu te grabi cu cheltuielile! Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi în care socializezi mai tot timpul. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba, ziua de azi.

SĂGETĂTOR Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie, nu face promisiuni, nimic, nimănui. Limitează cheltuielile. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar, repet, poate ești atent. Fii atent la cheltuielile care ţi se propun sau doreşti să le faci; modul de a cheltui banii este un indicator sensibil al stării emoţionale şi al stimei pe care ţi-o porţi. Evită discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, familia în ceea ce priveşte patrimoniul sau proiectele comune. O decizie din trecut nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău.

CAPRICORN O perioadă favorabilă pentru discuţiile şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Simţi că eşti aproape de o reuşită, nu slăbi ritmul, ocupă-te de ultimile detalii. Eleganţa şi distincţia trebuie sa te caracterizeze. Dar modul suprem de comunicare este sfidarea modei, asta numai dacă eşti foarte tare. Miliardarii, regii, preşedinţii nu respectă moda. Ei fac moda! Câştig prin titluri de valori, imobiliare, poate şi la afaceri legate de piese de schimb, jucării şi/sau tutun. Trebuie să te bazezi mai mult pe anturaj, mai ales pe cei mai în vârstă şi bine-intenţionaţi, pe seniori, cei care nu mai au de ce să ia parte la „competiţie”, pentru că ori au o poziţie privilegiată ori… nu le pasă!

VĂRSĂTOR Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi și dragi, cu familia, cu prietenii. O veste pare că este pentru tine. Domeniul sentimentale e aspectat favorabil. Perioadele tulburi, cu grad înalt de risc şi cu o puternică componentă de haos, cum este distopia sanitară, te-au avantajat întotdeauna, prin aplicarea practică şi pragmatică a calităţilot tale. Chiar şi utopia ajută uneori. Schimbările bruşte şi perioadele de incertitudine şi anxietate, adica crizele, îţi sunt favorabile pentru că te motivează şi îţi permite să-ţi pui la bătaie capacităţile tale de sprinter intelectual. Pe perioade scurte de timp nimeni nu-ţi poate face faţă! Nu amâna, nu prelungi nejustificat – atunci pierzi!

PEŞTI Cauţi persoane plăcute din familie, din anturaj, din jurul tău, cu care să te simţi bine şi să-ţi împărtăşeşti gândurile. Ai nevoie să-ţi verifici valorile personale şi alegerile tale. Segmentul de timp în discuţie este o perioadă încurcată. Eşti pe lungimea de unda a anturajului, ințelegi ce se întamplă cu tine, cu cei din jur, cu Universul în general, dar este foarte greu in perioada menţionată să fii obiectiv. Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimilor evenimente. O hotărâre de mai demult nu se dovedeşte cea mai potrivită şi încerci să găseşti acum soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată – după cum arată Saturn şi Uranus – în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Pe de altă parte ceva întârzie în continuare, planetele colective fac ca întârzierile să se acumuleze şi să provoace chiar pierderi. Nu neglija sursele alternative de venituri!