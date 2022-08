La Festivalul de Film de la Veneția va fi organizat un flashmob pe covorul roșu pentru Jafar Panahi și toţi regizorii arestați sau persecutați

Cele două inițiative, organizate în colaborare cu Icfr-Coaliția Internațională Filmmakers at Risk, constau într-un panel internațional (sâmbătă, 3 septembrie, la ora 15.30 la Palazzo del Casinò) și un flashmob pe covorul roșu (la Palazzo del Cinema, vineri 9 septembrie ora 16.30), scrie La Stampa.

La Panelul internațional, intitulat „Filmmakers Under Attack: Taking Stock, Acting / Filmmakers Under Attack: Taking Stock, Taking Action” va participa directorului Festivalului, Alberto Barbera, Vanja Kalurdjercic (Croația, directorul Internațional Film Festival de la Rotterdam), Nadir Öperli (Turcia, producător), Orwa Nyrabia (director al Festivalului Internațional de Film Documentar de la Amsterdam), Mike Downey (președintele Academiei Europene de Film) și un regizor iranian. Participanţii vor informa publicului larg despre situația regizorilor persecutați, arestați sau ținuți prizonieri în lume; îşi vor exprima solidaritatea și preocuparea pentru viitorul lor; vor sublinia necesitatea mobilizării colegilor de breaslă, vor discuta posibile acțiuni pe care comunitatea internațională le poate întreprinde în mod concret pentru a-i ajuta. În plus, cu ocazia panelului, realizatorii de film și artiștii prezenți la Expoziție vor fi invitați să participe la flashmob-ul de pe covorul roșu organizat vineri, 9 septembrie, la Palazzo del Cinema.

De asemenea, se va discuta despre proiectul fondului ICFR pentru regizorii ucraineni (va vorbi despre el Vanja Kalurdjercic ), de numeroasele cazuri de cineaști persecutați de care se ocupă ICFR în restul lumii (Orwa Nyrabia), despre situația din Turcia, cu referire la cazul producătorului Cidgem Mater și a colegilor săi condamnați împreună cu ea (Nadir Öperli) şi de situația iraniană, cu referire la cazurile recente ale realizatorilor de film Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof și Mostafa Aleahmad (regizor iranian).

Toți realizatorii, artiștii și celelalte personalități din comunitatea cinematografică prezenți vineri vor fi invitați să participe la flashmobul de pe covorul roșu pentru a atrage atenția în special asupra cazului regizorului Jafar Panahi și a altor regizori iranieni persecutați. Flashmob-ul va avea loc înainte de proiecția în Sala Mare a filmului în competiție «Kehrs nist» (No Bears, Iran, 107′), regizat de Jafar Panahi, (16:45). Cineastul iranian disident, deja arestat și condamnat în trecut, nu va putea fi prezent la Festival, întrucât în luna iulie a fost din nou privat de libertate pentru că a demonstrat împreună cu numeroși colegi împotriva arestării altor doi regizori Mohammad Rasoulof și Mostafa Aleahmad, în urma protestelor împotriva violenței împotriva civililor din Iran. Flashmob-ul organizat înaintea proiecției filmului lui Jafar Panahi își propune să reprezinte „cea mai puternică demonstrație a maximei solidarități a lumii cinematografiei față de regizor și toți colegii care se află în situația lui”, explică Bienala într-un comunicat de presă. (Traducerea Cătălina Păunel, RADOR)