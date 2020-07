Fostul patron al clubului Dinamo, Cristi Borcea, a apelat în ultimii ani la ajutorul chirurgilor esteticieni pentru a-și întineri fața. Multe persoane cred că Borcea a făcut prea multe intervenţii estetice.

Cristi Borcea, în vârstă de 50 de ani, s-a tratat de câteva afecțiuni foarte grave, atunci când se afla la închisoare. Ulterior, acesta a apelat la o clinică de înfrumusețare pentru a scăpa de ridurile adunate în timpul celor cinci ani petrecuţi la închisoare.

Campion la intervenţii estetice

Borcea a recurs la numeroase operații, fiind un client cunoscut al medicilor esteticieni. De fiecare dată, fostul patron al clubului Dinamo a păstrat discreția, intervențiile pe care le-a făcut fiind puțin cunoscute. La ultima ședință de înfrumusețare, medicii esteticieni au folosit prea mult botoxul și acidul hialuronic, Borcea ajungând de nerecunoscut.

Pe lista intervențiilor făcute de Borcea la nivelul feței se află injectarea botoxului în zona frunții, dar și în jurul ochilor, a acidului hialuronic în pomeți și în jurul bărbiei. Borcea a suferit o blefaroplastie (scoaterea pungilor de sub ochi). El și-a vopsit sprâncenele perfect spilcuite, dar și părul. Fostul patron al lui Dinamo are de gând să continue șirul operațiilor estetice, potrivit romaniatv.net.

Pe de altă parte, Borcea nu a suferit din punct de vedere financiar cât a stat la închisoare, el recunoscând că afacerile i-au mers. „Cu buteliile am început înainte de Revoluție și cu buteliile sunt și acum. Deci acum tot butelii fac. După 30 de ani, tot cu asta mă ocup. Butelii, petrol și gaze. Fac doar ce-am învățat. În ce m-am băgat și n-am știut, am pierdut. Acum am 3.000 de angajați și mă ocup de agricultură și de turism”, a spus Cristi Borcea, la GSP.ro.

În urmă cu o lună, Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, l-a dat de gol pe Cristi Borcea, în privința sumei uriașe pe care fostul acționar al lui Dinamo a încasat-o cât timp a stat după gratii.

„La Cetate am o afacere cu Nețoiu. Avem de toate acolo, pământ, mașini agricole. Cu Nețoiu e pericol mare, mare cu el. E toată ziua acolo și are o poftă de muncă. În marea majoritate a timpului, el stă acolo și se ocupă de agricultură. E asocitatul, prietenul și fratele meu! Ne merge bine. A scris Ziarul Financiar că am făcut 70 de milioane de euro cât timp eram în detenție. N-a inventat nimic Mitică Dragomir. Am făcut banii ăștia!”, a mai spus Cristi Borcea.