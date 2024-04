International Kylie Jenner, semne de criză financiară. Vedeta nu ar avea atâția bani pe cât se crede







Mogulul machiajului, Kylie Jenner, dă semne de criză financiară. Asta spun jurnaliștii americani, după ce au observat că vedeta promovează noi produse în stânga și în dreapta. „Kylie are gusturi scumpe”, a explicat o sursă pentru In Touch. „Ea vrea tot ce este mai bun – și de obicei obține. Dar nu are atâția bani precum vrea să se creadă”.

Sursa susține că Kylie s-ar putea îndrepta către ruina financiară dacă mai cheltuiește așa cum face în prezent. Excepția ar fi să facă mai multe venituri. "Rămâne de văzut. Poate că va trebui să găsească noi modalități de a genera numerar”, a mai spus sursa.

Măsuri disperate să nu intre în criză financiară

La începutul acestei luni, Kylie și-a lansat noua ei marcă de vodcă, Sprinter. Aceasta calcă pe urmele surorii ei mai mari Kendall Jenner, care are o marcă de tequila. Aceasta este prima incursiune a lui Kylie în industria alimentară, reprezentând un salt de la eforturile de modă și frumusețe pe care le-a făcut anterior.

Mai mult, Kylie își extinde și noua linie de îmbrăcăminte, Khy, cu anunțul că va fi o linie de denim. Kylie a promovat noua colecție cu o ședință foto topless, în timp ce purta două perechi de blugi supradimensionați. Khy s-a lansat abia în octombrie anul trecut, dar a avut deja patru colecții înainte de aceasta, prima fiind vândută aproape imediat. Kylie are o mulțime de proiecte noi în desfășurare în prezent, care ar trebui să continue să îi crească averea.

Kylie nu ar mai putea să își întrețină stilul de viață

Trebuie să-și dezvolte imperiul pe fondul unor zvonuri care spun că nu-și poată susține stilul de viață. De altfel, Kylie a scăzut recent prețul cerut pentru conacul din California pe care l-a cumpărat împreună cu Travis Scott. Probabil în speranța de a găsi un cumpărător rapid după ce casa a fost pe piață de peste un an.

Așa că va avea probabil câteva milioane când proprietatea se vinde în cele din urmă. Este momentul perfect, având în vedere că construcția mega-conacului ei este aproape de finalizare.