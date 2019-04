Laura Kovesi, decorată pe „anti-corupție” de un suedez care nu poate fi judecat pentru corupție

Kovesi. În martie 2019, actualul prim-ministru suedez Stefan Löfven, chema la crearea unui tribunal internațional care să judece membrii grupului sunnit terorist Stat Islamic (IS). Löfven, unul dintre roboțeii politici europeni asamblați în garajele sorosiste, voia încă un tribunal, fiindcă la nivelul anului 2019 țara sa nu are încă o legislație pentru punerea sub acuzare a cetățenilor suedezi înrolați în milițiile IS- majoritatea sosiți ca refugiați de o generație, din state cu islamism ale Africii și Asiei.





