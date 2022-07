Kitchen Confidenţial. Cartea care a făcut dintr-un bucătar o figură planetară iar astăzi, un mit

În cei 8 ani în care a filmat seria de documentare „Anthony Bourdain – No Reservation” audienţele au atins cote impresionante. A bătut pămîntul de-a lungul şi de-a latul explorînd de fiecare dată cultura locală, obiceiurile ancestrale ale oamenilor locului şi mai ales, condiţia umană. A mîncat în pieţe în care noi nici nu am fi avut curajul să călcăm, a băut alături de localnici licori cărora celor mai mulţi dintre noi le-ar fi încercat la sarcină maximă diafragma şi stomacul. A fost şi în România, doar că aici în loc să fie lăsat să cutreiere liber locurile şi să cunoască oamenii a fost preluat de autorităţi şi supus un kitsch falsificat şi sinistru. De altfel, episodul filmat în România este singurul din seria No Reservation pe care Travel Channel nu l-a difuzat niciodată în reluare.

Bourdain a fost îndrăgostit de lume şi de oameni. Asta a făcut din el un icon şi unul dintre marii apărători ai libertăţii în înţelesul ei deplin. Nu s-a ferit niciodată să afirme că politicienii – pe care îi considera ori monştri, ori idioţi – şi ideologiile au distrus lumea. Iar dacă priviţi astăzi de jur-împrejurul vostru e greu să nu-i daţi dreptat, fie şi parţial. De două locuri era îndrăgostit nebuneşte: de Bali şi de Tokyo, pe care îl considera cel mai spectaculos oraş de pe planetă. Despre Japonia afirma că este singura ţară care „nu va putea fi americanizată niciodată, în ciuda prezenţei Mc Donald’s în toate marile ei metropole”. În cartea care l-a făcut celebru este un pasaj memorabil despre Tokyo.

„Din dorinţa de a seca o parte din marea de alcool din stomacul meu, am comis cea mai mare greşeală posibilă în Tokyo – am mîncat în mers un hamburger de la McDonald’s. Metrourile nu mai circulau după ora 23:30 iar în oraş prea puţină lume părea să prefere un taxi, în loc să rămînă trează toată noaptea. Înainte de a ne despărţi la intersecţia din Roppongi, Philippe îmi explicase că puteai împrumuta bani de la orice poliţist, în situaţia în care erai băut şi în mod neaşteptat falit. În mentalitatea japonezilor este de neconceput să nu revii a doua zi pentru a-ţi achita datoria.”

Într-unul din episoadele „No reservation” Tony se afla în pampasul argentinian împreună cu doi gauchos bînd celebrul mate. Unul dintre văcari îi spune rîzînd aluziv:

-Tony, marii chefi sînt ori gay, ori beţivi, ori se droghează.

-Eu mă regăsesc în ultimele două, spune Tony rîzînd.

-Şi nu te temi că nu o să rezişti?

-În fiecare dimineaţă deschid ziarul. Iar dacă Keith Richards e în regulă, mie nu are ce să mi se întîmple.

Conform definiţiei halacha, Tony a fost evreu pentru că mama sa a fost evreică. Şi cu toate acestea, nu a călcat în viaţa lui într-o sinagogă. A fost un rock’n roll adevărat, un maverick, un badass şi un indie. A avut mulţi prieteni dar doi dintre ei i-au fost cu adevărat apropiaţi, ambii chefi celebri: Eric Ripert şi Jose Andres. Primul era împreună cu el la momentul în care Tony a ales să-şi pună capăt zilelor. Filmau o serie de documentare, iar Tony suferea de cîţiva ani de depresie severă. A fost găsit spînzurat în camera de hotel. Jose Andres este eroul documentarului „We feed people” regizat de celebrul Ron Howard. Hrăneşte săracii lumii şi pe năpăstuiţii din Ucraina.

Închid prin a spune că Bourdain a fost un adversar înrăit al corectitudinii politice şi a ceea ce astăzi numim cancel-culture. Şi asta pentru că aşa cum spuneam mai sus, politicienii şi ideologiile au distrus frumuseţea lumii. A trăit cum a vrut şi a murit cum a vrut şi cînd a vrut. Viaţa şi sfîrşitul lui au creat mitul care este astăzi.