Kirk Douglas, actorul imens, musculos, cu bărbia întunecată, care a jucat în „Spartacus”, „Lust for Life” și zeci de alte filme, omul care a domnit zeci de ani ca un patriarh la Hollywood, a murit miercuri, la vârsta de 103 ani. Anunțul l-a făcut fiul său, cunoscutul actor Michael Douglas.

„Cu o tristețe imensă, eu și frații mei anunțăm că Kirk Douglas ne-a părăsit astăzi la vârsta de 103 ani”, a spus Michael într-un msaj postat pe contul său de Instagram. „Pentru lume, el a fost o legendă, un actor din epoca de aur a filmelor, un umanist al cărui angajament față de justiție și cauzele în care a crezut a stabilit un standard pentru care toți să aspire.”, a transmis Michael Douglas.

Kirk Douglas s-a născut pe 9 decembrie 1916 în Amsterdam, un cartier din New York. Părinții erau evrei ruși, religie care i-a produs, nu de puține ori, inconveniente. Numele sau real era Issur Danielovitch Demsky.

Forța sa de granit l-a transformat pe fiul unor imigranți ruși într-una dintre stelele de vârf ale secolului XX. A apărut în mai mult de 80 de filme, în roluri care au variat de la Doc Holliday în „Gunfight la O.K. Corral ” la Vincent van Gogh în„ Lust for Life”.

A lucrat cu unii dintre cei mai mari regizori de la Hollywood, de la Vincente Minnelli și Billy Wilder la Stanley Kubrick și Elia Kazan. Douglas nu a primit niciodată un premiu Oscar pentru un film individual, deși a fost nominalizat de trei ori – pentru „Campion”, „The Bad and the Beautiful” și „Lust for Life”.

Dar în 1996, Academia de Artă și Științe Cinematografice i-a acordat un Oscar onorific. Celelalte premii ale sale au inclus o medalie prezidențială a libertății și un premiu pentru întreaga carieră de la American Film Institute.

El a fost căsătorit cu Diana Dill, dar au divorțat în 1951. Trei ani mai târziu, el s-a căsătorit cu Anne Buydens, pe care a cunoscut-o la Paris, în timp ce filma „Act of Love”.

Kirk Douglas a scăpat, ca prin minune, cu viață datorită soției sale, Anne, alături de care a rămas mai mult de 60 de ani.

