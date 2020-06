Kardashian West a devenit o voce importantă în lupta pentru reforma justiției penale americane. Vedeta se pregăteşte cu ajutorul unui program de ucenicie din California deoarece are în plan să devină avocat.

Prin altele Kardashian a lucrat intens la proiectul organizţatiei Innocence – un non-profit care se concentrează pe exonerarea persoanelor condamnate greșit prin testarea ADN și pledarea pentru reforme mai largi ale justiției penale.

Podcastul, care va fi distribuit în cadrul rețelei Parcast achiziționat de Spottily anul trecut , va evidenția atât implicarea lui Kardashian West, cât și activitatea de investigare a coproducătorului Lori Rothschild Ansaldi. Ambii vor co-produce și co-găzdui emisiunea.

Va fi un podcast despre reforma justiţiei penale din Statele Unite

Kim Kardashian West a semnat un contract cu platforma suedeză de streaming muzical Spotify pentru a prezenta un podcast despre reforma justiţiei penale din Statele Unite, a declarat miercuri agentul de presă al starletei americane.

Noul show online, care va fi disponibil exclusiv pe Spotify, va avea legătură cu activitatea depusă de Kim Kardashian West în perioada colaborării sale cu The Innocence Project, o organizaţie non-profit care militează pentru eliberarea deţinuţilor trimişi la închisoare în urma unor sentinţe eronate, a precizat acelaşi agent de presă.

Nu este clar care sunt termenii financiari ai tranzacției dar se vorbeşte de o sumă cu multe zerouri

Rapoartele media au declarat că contractul exclusiv al actorului de comedie Joe Rogan cu Spotify ar fi de peste 100 de milioane de dolari. Contractul lui Kardashian West nu are cum să nu fie la fel de profitabil ca al acestuia.

Kim este cunoscută publicului larg datorită reality-show-urilor online dar şi pentru lansarea unor produse de modă şi de înfrumuseţare alături surorile ei. Cel mai cunoscut reality-show este „Keeping Up with the Kardashians”, care a avut un succes fulminant aducând sume importante de bani întregii familii.

Noul podcast va prezenta anchetele şi activităţile de investigaţie realizate de producătoarea TV Lori Rothschild Ansaldi. Spotify, care difuzează peste 700.000 de podcasturi pe platforma sa şi care are aproape 300 de milioane de utilizatori în fiecare lună, investeşte tot mai mult în diverse personalităţi, pentru a atrage publicul spre conţinuturi non-muzicale.

Spotify vrea să spulbere concurenţa

Cu contracte precum cel al actorului de commedie Joe Rogan şi al starului Kim Kardashian West, Spotify a devenit cea mai bine finanțată companie din spațiul podcast.

Spotify este dispus să plătească pentru exclusivităţi şi este în mod clar interesat de a distruge dominanța altor proprietari de platforme precum Apple și, într-o măsură mai mică, YouTube, unde o mulțime de podcasteri postează și versiuni video de înregistrări. De exemplu canalul YouTube al lui Rogan nu va mai conține episoade complete după ce acordul său cu Spotify va începe complet în acest an, notează wsj.