Kilograme de aur confiscate de polițiști

Polițiștii arădeni au depistat un bărbat care vindea bijuterii de aur, fără drept. Acesta se aprovizionase, pentru ”luna cadouriulor” cu sute de inele, lanțuri și brățări din aur și pietre prețioase, însă nu deținea acte de proveniență a lor.





Peste 3,8 kg. de bijuterii din metal galben și pietre prețioase au fost indisponibilizate, transmit oficialii IPJ Arad. ”Ofițerii S.I.C.E. au depistat pe raza municipiului Arad un bărbat de 34 de ani, din județ, in timp ce oferea spre comercializare bijuterii din metal de culoare galbenă (lanțuri, inele, verighete, cercei) și pietre, fără a deține autorizație pentru efectuarea operațiunilor acestui tip de comerț. Asupra celui în cauză a fost depistată cantitatea de 3.884,43 grame bijuterii și pietre și sumele de 23.100 lei și 250 euro. Din verificările efectuate, s-a constatat că o parte din obiecte (1.377,13 grame) ar fi purtat fără drept însemnele unor mărci înregistrate, fiind susceptibile de a fi contrafăcute. Întreaga cantitate de bijuterii și pietre prețioase a fost indisponibilizată în vederea confiscării”, se arată într-un comunicat de presă transmis de oamenii legii.

Pentru efectuarea de operațiuni de comerț fără drept, bărbatul a fost sancționat contravențional de polițiști cu amenda in valoare de 10.000 de lei iar pentru deținerea in vederea comercializării a obiectelor care purtau însemnele unor mărci înregistrate, celui în cauză i-a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacere.

