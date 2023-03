Kelemen Hunor, despre varianta alegerilor anticipate: Nu ai cum să miști

Vicepremierul Kelemen Hunor consideră că este o idee bună să se meargă pe varianta alegerilor anticipate și că 2024 va fi un an decisiv pe pentru toată țara. El a mai spus că nu vor exista alegeri aniticipate dacă președintele României, Klaus Iohannis, nu va accepta.

Vicepremierul Kelemen Hunor: „Dacă mă întrebați de anticipate trebuie să punem următoarea întrebare: De ar trebui să facem anticipate? Eu am un răspuns la această întrebare și, dacă eu aș fi cel care decide singur, eu aș face anticipate în acest an. Trebuie să fim de acord cu toții cei care formăm o majoritate. Apoi trebuie să fie de acord și președintele țării. Fără el nu poți să faci anticipate.”

De ce încurajează alegerile anticipate

Kelemen Hunor a mai spus că alegerile anticipate nu vor duce la o instabilitate, ci la o stagnare. Acesta a declarat că anticipatele parlamentare nu au fost făcute în 33 de ani și că trebuie să ai o viziune clară pentru așa ceva.

Vicepremierul Kelemen Hunor: „De ce aș face eu anticipate, dacă ar fi după mine? 2024 este un an electoral, se întâmplă foarte rar să avem toate alegerile într-un singur an, din mai până în noiembrie. Asta înseamnă, cunoscând cât de cât ce înseamnă un an electoral, că administrația centrală în primul rând se va așeza. Va aștepta să vedem ce se întâmplă. Nu va fi o instabilitate ci, pur și simplu, va fi o stagnare. Trebuie să ai într-un astfel de an ceva foarte solid și foarte bine stabilit: guvernul și parlamentul. Poți să faci anticipate cu această idee. În 2024 să fie guvern stabil, parlament și majoritate votată legitimă, și administrația funcționează.

Trebuie să ai 3-4 proiecte pentru care nu trebuie să ne oprim un an de zile, inclusiv PNRR-ul, inclusiv alte lucruri importante, fondurile structurale, Schengen samd. Nu poți să pierzi un an. La celelalte alegeri nu ai cum să miști. Europarlamentare sunt în mai în toată Europa, în săptămâna stabilită de Comisie și de Parlament. Apoi, localele nu pot fi aduse mai aproape, nici nu pot fi împinse, doar în anumite situații. Și prezidențialele nu se pune problema. Parlamentarele da. Anticipatele parlamentare nu au fost făcute în 33 de ani. Dar, într-o astfel de situație, trebuie să ai viziune, trebuie să ai flexibilitate, trebuie să fii inventiv, curajos. Deci, eu aș face. Dar nu depinde de mine. M-ați întrebat, am răspuns la această întrebare.”, potrivit știritvr.