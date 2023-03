Katy Perry a început să plângă după audiția concurentului de la „American Idol” care a supraviețuit seriilor de împușcături din școli: „Țara noastră ne-a dezamăgit!”

Concurentul – Trey Louis, un vânzător de saltele în vârstă de 21 de ani – a interpretat melodia „Stone” a lui Whiskey Myers din 2016 pentru Katy Perry și colegii ei din juriu – Lionel Richie și Luke Bryan – a relatat Variety.

După prestația sa, toți jurații l-au aplaudat în picioare pe Louis. Când Bryan l-a întrebat pe Louis de ce încearcă să participe la „American Idol”, Louis a povestit că a trecut prin masacrul de la Santa Fe High School din 2018.

„Sunt din Santa Fe, Texas. În mai 2018, un bărbat înarmat a intrat în școala mea”, a spus Louis înainte de a face o pauză pentru a se liniști. „Eram în Sala de Artă 1. A tras în Sala de Artă 2 înainte de a se îndrepta spre Sala de Artă 1. Am pierdut o mulțime de prieteni. Opt elevi au fost uciși. Doi profesori au fost uciși. A fost cu adevărat negativ, omule. Santa Fe are o reputație proastă aici din 2018”.

Toți judecătorii au devenit vizibil emoționați de cuvintele lui Louis, dar Katy Perry a fost cea mai mișcată, plângând în palme.

Apoi a dat drumul unui tsunami de furie.

„Țara noastră ne-a dezamăgit!”, a strigat ea, potrivit Variety.

„Asta nu este în regulă! Tu ar trebui să cânți aici pentru că iubești muzica!”, a continuat ea.

„Este adevărat”, a răspuns Louis.

„Nu pentru că a trebuit să treci prin acel nenorocit de rahat!”. a continuat Perry, potrivit revistei.

„Sunt de acord”, a răspuns Louis.

Perry, încă plângând, a adăugat că „nu trebuia să pierzi opt prieteni! Sper că le amintești oamenilor că trebuie să ne schimbăm. Pentru că, știi, și eu sunt speriată!”.

„Este groaznic, Katy, oribil”, a spus Louis.

„Am tolerat acest lucru atât de mult timp, prea mult timp”, a remarcat Richie. „A devenit o normă”.

„Și trebuie să ne schimbăm”, a spus Perry.

„Adevărat; sunt de acord”, a spus Louis.

„Și sper că poți doar să conduci (mișcarea)”, i-a spus Perry.

„Pentru mine, pentru școala mea și pentru tine?” a răspuns Louis. „S-a făcut.”

Deloc surprinzător, toți cei trei jurați au votat pentru a-l avansa pe Louis în runda de concurs de la Hollywood.

