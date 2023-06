Kate Middleton a decis numele prințului George folosind o „metodă neconvențională”

În urmă cu aproape 10 ani, ei l-au întâmpinat pe prințul George, copilul lor cel mare, iar lumea a așteptat cu sufletul la gură să afle cum au decis să îl numească. Se pare că, la fel ca mulți alți proaspeți părinți, s-au luptat la început să găsească numele perfect pentru băiețelul lor.

Cu toate acestea, aparent au găsit o soluție neconvențională la dilema lor datorită ajutorului câinelui lor de companie de la acea vreme, Lupo. Potrivit The Times, cuplul ar fi scris toate numele posibile pe bucăți de hârtie și le-a pus pe podeaua casei lor.

Apoi l-au lăsat pe cockerul englez înăuntru pentru a vedea la care bucată de hârtie se duce – iar acesta l-a ales pe George. Prințul William și Kate l-au primit pe Lupo în casa lor în 2012 – și a apărut în multe dintre fotografiile oficiale ale familiei înainte de a se stinge din viață.

După ce și-au luat rămas bun de la Lupo, cuplul regal a primit în viața lor un nou cățeluș, un cocker spaniel. Adoptat de la fratele lui Kate, James Middleton, câinele, numit Orla, a crescut alături de cei trei copii ai lor, George și frații mai mici, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. În acest weekend, George, Charlotte și Louis vor apărea la unul dintre marile evenimente regale ale anului – Trooping the Colour.

Regele Charles va primi salutul în calitate de colonel-șef al celor șapte regimente ale Diviziei de Casa Regală la parada aniversară de sâmbătă, la Horse Guards Parade. Va fi pentru prima dată când monarhul domnitor va participa la Trooping the Colour din 1986, când Regina Elisabeta a II-a a participat ultima dată.

Parada se va deplasa de la Palatul Buckingham, pe The Mall până la Horse Guards Parade, unde regele va fi întâmpinat cu un salut regal și va efectua o inspecție a militarilor aflați la paradă. Charles va fi însoțit de regină și de membri ai familiei regale, inclusiv de tinerii regali, pentru a vedea Batalionul 1 Welsh Guards Troop their Colour.

Escorta Suveranului va fi asigurată de The Life Guards și The Blues and Royals