Justiţia defectă – cazuri de manual în care procurori şi judecători îşi fac de cap

În urma plângerii depuse de soţii Nicolae Marin şi Iuliana, Parchetul CAB, prin procurorii Florina Lucan şi procurorul general Luminiţa Palade, prin rezoluţia din 20.03.2012 dată în dosarul nr. 2128/P/2011 a dispus începerea urmăririi penale împotriva avocatului Marioara Ilie şi comisarului de poliţie Paul Eduard Ilie pentru săvârşiraea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals în formă continuată, precum şi împotriva executorului judecătoresc Iulian Ilie Coşereanu pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.

Pe 23.04.2012, adică o lună mai târziu, procurorul de caz dispune restabilirea situaţiei anterioare până la soluţionarea definitivă a dosarului penal.

La 27.04.2012, procurorul general Luminiţa Palade a dispus infirmarea Rezoluţiei în dosarul 114/P/2009 din 25.06.2009 prin care procurorul de caz dispunea neînceperea urmăririi penale. Deci, procurorul general dispune continuarea cercetărilor peste procurorul de caz.

Pe 27.06. 2012, în urma plângerii împotriva rezoluţiei de începere a urmăririi penale formulate de soţii Ilie, procurorul general adjunct Cătălin Andrei Popescu o respinge ca neîntemeiată.

La 25.07.2013, acelaşi procuror Cătălin Andrei Popescu admite plângerea soţilor Nicolae împotriva tergiversării cercetărilor în dosarul penal 114/P/2009 şi stabileste ca termen de soluţionare a dosarului data de 10.09.2013, stabilind ca procurorul şef de secţie Monica Costescu să monitorizeze cercetările şi respectarea termenului de 10.09.2013.

Pe 01.08.2013, procurorul de caz Florina Lucan formulează declaraţie de abţinere în dosar, dar procurorul general adjunct Cătălin Andrei Popescu i-o respinge.

Deşi pe 30.07.2013, noul procuror general al PCAB, numit după plecarea Luminiţei Palade la CSM, comunica soţilor Nicolae că dosarul va fi soluţionat cu celeritate, numai că nimeni nu-l mai atinge doi ani, până în iunie 2015 când Marin Nicolae depune o plângere la SRI în care spunea că are informaţii că doarul nu pleca la instanţă din cauza preieteniei dintre executorul Coşoreanu, Florian Coldea şi procurorii Marius Iacob şi Cristian Ban.

După şapte zile de la depunerea plângerii la SRI, procurorul general a dispus clasarea dosarului pentru că nu exista fapta.

În concluzie şi în rezumat, procurorii de la PCAB s-au sesizat din oficiu că Rezoluţia din dosarul 114 este nelegală şi o infirmă. Mai mult, conexează cu dosarul 2128 în care au dispus începerea urmăririi penale pe 20.03.2012 şi tot ei au respins plângerea invinuiţilor împotriva urmăririi penale, emiţând 14 rezoluţii şi ordonanţe împotriva celor trei inculpaţi. Întrebarea care se pune este: Când au avut procurorii PCAB dreptate?

Studiu de caz

Iată un exemplu concret. Printr-o rezoluţie din 25.07.2013 Parchetul de pe lângă CAB dispunea, potrivit unei adrese semnate de procurorul general Cristian Mihai Ban, admiterea plângerii privind tergiversarea efectuării urmăririi penale în dosarul 114 care fusese conexat cu dosarul 2128 (facsimil). Apoi, acelaşi Cristian Mihai Ban, printr-o ordonanţă din 2 octombrie 2014, respingea plângerea privind tergiversarea aceluiaşi dosar.

Un act fals despre care nu se poate afla cine l-a produs

Epopeea în care este implicat Marin Nicolae începe în ianuarie 2007 când, împreună cu soţia sa Iuliana, a împrumutat de la soţii Ilie Paul Eduard şi Ilie Marioara, finii săi, în baza unui „bilet la ordin” care nu a fost niciodată învestit cu titlu executoriu, suma de 17.000 de euro. Între timp, au fost executaţi silit de creditori, pierzând în favoarea acestora, bunuri imobile în valoare de 222.665 de euro, la nivelul lunii iunie 2010.

Demn de remarcat că imobilul nu avea autorizaţie de construire, ceea ce-l făcea netranzacţionabil. Însă, executorul judecătoresc Coşoreanu, având la dosar o autorizaţie de construire falsă, a trecut, în noiembrie 2011, la vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile ale familiei Nicolae.

Procurorii nu au reuşit să afle nici până în ziua de azi cine a falsificat autorizaţia de construire. Între părţi au început o serie lungă de procese şi plângeri penale, care s-au soldat cu rezoluţii şi sentinţe halucinante, care se bat cap în cap. Soţii Ilie şi executorul judecătoresc Iulian Ilie Coşoreanu ba fiind puşi sub urmărire, ba fiind scoşi de sub urmărire. Scenele luptelor între naşi, pe de o parte, şi finii lor plus executorul judecătoresc s-au desfăşurat ba la Parchetul de pe lângă CAB, ba la Judecătoria Cornetu şi în final la DNA.

Inspecţia Judiciară dă eroare

Prin rezoluţia 5621 din 24 septembrie 2018, Inspecţia Judiciară comunica unui petent, sub semnătura inpsectorului şef Lucian Netejoru şi a inspectorului judiciar Iuliana-Mădălina Poeană, că a dispus clasarea sesizării cu numărul de mai sus. Aceasta îl viza pe preşedintele Judecătoriei Cornetu, Marian Gociu, mai precis modul în care se face la Cornetu distribuirea dosarelor. Cităm din Rezoluţia Inspecţiei, fără alte comentarii privind repartizarea „aleatorie” urmată invariabil de altă repartizare „manuală”: „Dosarul nr. 10993/1748/2017 având ca obiect contestaţie la executare în care petentul avea calitatea de contestator a fost înregistrat la Judecătoria Cornetu la data de 07.09.2017 şi a fost repartizat aleatoriu completului prezidat de doamna judecător Stoian Irina. Prin încheierea din 07.11.2017, în temeiul art.107 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi art.5 din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 1/2016 a fost înaintat dosarul la serviciul registratură în vederea repartizării manuale a completului C15”

Pronunţare multiplă

Petenţii mai reclamau că în trei dosare care aveau legătură între ele, în care aveau calitatea de contestatatori sau revizuenţi, judecătorul Laura Cristina Carcia s-a pronunţat de mai multe ori. Când era la Judecătoria Cornetu, apoi când a ajuns la Tribunalul Ilfov.

