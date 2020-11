Potrivit datelor furnizate astăzi, 10 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategică, jumătate din România se află în acest moment în scenariul roșu, cu peste 3 la mia de locuitori ca rată de infectare cu Covid-19. În patru județe, rata de infectare a trecut de 6, iar în alte două județe și în București s-a depășit rata de 5.

Virgil Popescu, ministrul Economiei în Guvernul condus de Ludovic Orban, a aflat, săptămâna trecută, că s-a infectat cu coronavirus. El a intrat în izolare și acum a transmis un mesaj pe contul de Facebook în care vorbește despre necesitatea impunerii măsurilor restrictive. Popescu a dat asigurări că oficialii de la Palatul Victoria nu au de gând să apeleze la lockdown nici înainte, nici după alegerile locale din luna decembrie.

„Trebuie să respectăm cu toții măsurile”

„Este foarte important să avem grijă de sănătatea noastră și a celor dragi. Măsurile care au fost luate sunt gândite pentru a încetini semnificativ extinderea epidemiei, pentru a ne permite să avem sărbători liniștite și să evităm lockdown-ul.

Fiecare dintre noi are o responsabilitate în această luptă comună. Trebuie să fim o echipă, să ne protejăm, pentru a le permite medicilor să se ocupe de cei care au forme grave de boală, dar și de oamenii care au alte boli și ajung la spital. Mai mult decât atât, trebuie să respectăm cu toții măsurile pentru a reveni cât mai repede la o viață cât mai apropiată de normalitate.

Guvernul nu intenționează să impună un lockdown nici înainte de alegeri și nici după, nici în 2020 și nici în 2021.

Nu uitați: Doar împreună vom reuși să trecem și peste această încercare!”, a scris Virgil Popescu pe rețeaua de socializare.

Se află în izolare de o săptămână

În urmă cu o săptămână, ministrul a anunțat că s-a infectat cu coronavirus. „Am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă.

Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu iartă. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut”, spunea Virgil Popescu.