Judit Varga – Ungaria va primi banii UE care i se cuvin

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat portalului ungar Index şi publicat de acesta luni dimineaţă. „Aceşti bani li se cuvin cetăţenilor ungari, atât în sens juridic, câr şi în sens politic”, a adăugat Judit Varga, scrie Magyar Nemzet.

Referitor la mecanismul european privind statul de drept, demarat împotriva Ungariei, ministrul justiţiei a subliniat: Stânga europeană atacă Ungaria din cauză că nu permitem ca migranţii să intre în ţară, suntem împotriva propagandei de gen şi promovăm puternic interesele naţionale.

„Din punct de vedere al concretului, este destul de interesant că a fost demarată o procedură împotriva noastră a cărei esenţă este că banii cheltuiţi în mod greşit prin încălcarea statului de drept, trebuie să fie daţi înapoi, în timp ce noi nu am primit nici măcar fondurile care ar fi trebuit să le cheltuim în mod eronat.

Cei de la Bruxelles nici măcar nu pot spune, care sunt concret acele fonduri de care vor să ne priveze. În loc să discutăm pe aspecte concrete, avem abordări generale, chestiuni politice şi ideologice. A început un proces lung. Iar noi, ca buni europeni, vom răspunde şi acum la fiecare chestiune”, a precizat Judit Varga.

Oficialul ungar a fost întrebat de portalul amintit şi despre efectele pe care le are asupra responsabilităţilor sale actuale numirea lui Tibor Navracsics ca ministru fără portofoliu pentru utilizarea fondurilor UE.

„Respect creativitatea jurnalistică, dar m-a făcut să zâmbesc când am citit acele speculaţii care se referau la faptul că între Tibor Navracsics şi mine se va declanşa cu siguranţă o luptă internă. Eu mă bucur pentru numirea domnului ministru”, a răspuns ministrul justiţiei la întrebarea Index. „Eu vorbesc şi limba Bruxelles-ului prin care poziţia Ungariei poate fi înţeleasă mai bine.

În această muncă şi Tibor va fi un timbru şi un jucător important. Am lucat mult timp împreună la Bruxelles şi avem o relație umană, profesională foarte bună. Domnul ministru are experienţe extrem de importante în ceea ce priveşte funcţionarea Comisiei Europene şi are şi o reţea de relaţii personale de care se poate folosi pentru promovarea intereselor ungare”, a adăugat Judit Varga, care a subliniat: Din punct de vedere profesional, nu s-a produs nicio schimbare care ar afecta portofoliul său.

„Până acum Cancelaria premierului a fost responsabilă pentru obţinerea şi cheltuirea banilor, iar acum această sarcină a fost ridicată la un nivel ministerial sub umbrela dezvoltării teritoriale. Coordonarea politicilor UE și a dezbaterilor despre statul de drept au rămas în portofoliul meu”, a conchis Judit Varga. (Traducertea: Rozália Gănciulescu, RADOR)