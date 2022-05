Johnny Depp a avut o apariție surpriză pe scenă în Marea Britanie, la doar două zile după finalizarea depozițiilor din procesul cu Amber Heard

Johnny Depp, surpriza făcută fanilor

Depp a dat-o în judecată pe Amber Heard, acuzând-o că i-a ruinat cariera și reputația din cauza unui articol de opinie de la Washington Post pe care l-a scris în 2018, descriindu-se ca fiind o victimă a abuzului domestic. Heard îl dă în judecată pe Depp, susținând că Depp a abuzat-o fizic în mai multe rânduri în timpul căsătoriei lor și că întreaga sa carieră a fost afectată după ce avocatul actorului, Adam Waldman, a numit acuzațiile lui Heard o „înșelătorie”.

Vineri, avocații lui Depp și Heard și-au prezentat argumentele finale în proces, lăsând juriul să delibereze. Cu toate acestea, duminică, Johnny Depp a zburat în Marea Britanie pentru a surprinde fanii la un concert Jeff Beck în Sheffield.

Potrivit videoclipurilor preluate de la eveniment care au fost postate pe rețelele de socializare, Depp s-a alăturat lui Beck pe scenă cu chitara sa, iar perechea a cântat „What’s Going On” a lui Marvin Gaye și „What’s Going On” a lui Jimi Hendrix.” Ei au interpretat melodia nelansată a lui Depp „This is a Song for Ms. Hedy Lamarr”.

Evadarea lui Depp

Beck a câștigat de opt ori premii Grammy și a cântat cu Depp de mai multe ori în ultimii ani. În timp ce Depp este cunoscut pentru cariera sa de actor, el a fost inițial chitarist și a apărut în melodiile lui Oasis, Aerosmith și Vanessa Paradis.

În mărturia lui Depp în timpul procesului pentru defăimare, actorul a spus că muzica și cântatul la chitară au fost modalitatea lui de a scăpa de abuzul din copilărie din partea mamei sale. „A fost singura pace pe care am găsit-o în viața mea la vârsta de 12 ani, unde știam ce aș putea să văd în muzică și să învăț muzică”, a spus el potrivit Business Insider.