Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite ale Americii (SUA) a primit un avertisment din partea lui Robert C. O’Brien, fost consilier la Casa Albă. China ar putea să revendice teritorii în Antarctica, i-a spus fostul oficial.

Mulți experți și-au exprimat îngrijorarea în ultima vreme cu privire la intențiile pe care președintele chinez Xi Jinping le-ar avea în sud. Temerea este legată de faptul că Beijingul se va poziționa ca lider global în regiune. Și astfel își va testa rivalii cu privire la un tratat internațional, conform express.co.uk.

Ce intenții au chinezii?

În urmă cu 60 de ani a fost semnat un pact internațional ce viza conservarea și protejarea continentului Antarctida și a regiunii Antarctica. Scopul a fost crearea unui cadru în care să se dezvolte cercetarea științifică dar și excluderea oricăror experimente nucleare.

Robert C. O’Brien a transmis un avertisment prin intermediul unui e-mail în care a vorbit despre agresiunile Chinei. „După cum am văzut în cazurile Hong Kong, Marea Chinei de Sud, acolo unde a fost vorba de spionajul economic cibernetic și în comerț, Partidul Comunist Chinez (PCC) ignoră în mod deliberat acordurile internaționale. Atunci când are interesul să facă acest lucru”, a spus oficialul.

Joe Biden, președintele SUA, cu ochii pe rapoarte

Rapoartele de inspecție întocmite în zona Antarctica, de țări interesate de tratat, au arătat că au existat nereguli. China a încălcat tratatul și a testa zona în ultimii ani. Chinezii au invocat activități de cercetare, dar se pare că acesta este doar un pretext. „China a desfășurat activități militare nedeclarate în Antarctica. Chinezii vor să înainteze o cerere teritorială și să se angajează în explorarea mineralelor”, au spus observatori australieni din zonă.

Și fostul consilier de la Casa Albă spune că cercetarea științifică este folosită ca paravan pentru a acoperi adevăratele intenții ale Chinei. Partidul Comunist Chinez operează adesea opac. Manipulează acorduri științifice, academice și comerciale aparent civile pentru a-și avansa obiectivele militare”, a spus O’Brien.