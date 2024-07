Monden Jocurile Olimpice. Celine Dion ar putea cânta la ceremonia de deschidere







Paris. Celine Dion ar putea cânta la Jocurile Olimpice, respectiv la ceremonia de deschidere alături de alți mari artiști printre care se numără și Lady Gaga. Aceasta ar marca revenirea pe scenă a artistei după o absență de mai bine de doi ani.

Posibila prestație a artistei pe scenă la Paris ar fi revenirea mult-așteptată a fanilor săi, după ce a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide în decembrie 2022, forțând-o să-și anuleze turneul și toate aparițiile publice.

Celine Dion ar putea cânta la ceremonia de deschidere

Celine Dion ar putea reveni pe scenă la Jocurile Olimpice, zvonurile indicând că legendară artistă va avea o apariție specială în cadrul ceremoniei de deschidere de vineri. Aceasta va fi prima ei reprezentație după ce și-a întrerupt turneul și s-a retras din lumina reflectoarelor în urma diagnosticului cu sindromul persoanei rigide, care i-a afectat grav mobilitatea. Întoarcerea lui Dion este așteptată cu nerăbdare de fani, având în vedere impactul ei remarcabil asupra muzicii pop și influența sa în industria de divertisment.

Recent, Dion a fost văzută la Paris, cazată la hotelul Royal Monceau din apropierea Champs-Élysées, același loc în care este și Lady Gaga, un alt artist de renume care ar putea fi implicat în ceremonia de deschidere. Deși detaliile specifice ale spectacolului lui Dion sunt încă secrete, speculațiile sugerează că ar putea avea un rol important în evenimentul de vineri. Această apariție ar marca un moment emoționant pentru Dion și fanii săi, având în vedere că artista nu a mai performat de la diagnosticarea sa.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice va fi o premieră istorică

Într-un interviu din aprilie acordat revistei Vogue France, Dion a lăsat să se înțeleagă că o revenire ar putea fi iminentă. Ea a discutat despre angajamentul său de a se recupera complet, lucrând alături de o echipă medicală pentru a deveni din nou în formă optimă.

Celine Dion și-a exprimat recent dorința de a vedea din nou Turnul Eiffel, ceea ce a adus și mai multe speculații cu privire la posibilitatea ca ea să participe la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, care va avea loc în fața acestui simbol iconic.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice va fi o premieră istorică, având loc într-un format neobișnuit, sub formă de paradă nautică pe Sena. Evenimentul va culmina lângă Trocadero, în fața Turnului Eiffel, și va aduce în scenă 3.500 de actori, dansatori și interpreți muzicali, prezentând locurile emblematice ale Parisului. Acest format inovator va oferi un spectacol grandios, și apariția lui Celine Dion ar adăuga cu siguranță o notă specială acestui moment de neuitat.

Celine Dion a mai cântat la Jocurile Olimpice

Celine Dion are o istorie legată de Jocurile Olimpice, având o apariție memorabilă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice din Atlanta în 1996. Atunci, ea a interpretat piesa „The Power of the Dream”, un moment care a captivat spectatorii din întreaga lume. Evenimentul a fost urmărit de un număr record de 3,5 miliarde de persoane, subliniind impactul global al performanței lui Dion și importanța sa în cadrul ceremoniei de deschidere.

Mai recent, Dion a contribuit din nou la atmosfera olimpică, oferind vocea pentru videoclipul „L'invincible courage”, dedicat olimpicilor canadieni. În acest proiect, Dion a fost acompaniată de Michael J. Fox, aducând un plus de prestigiu și emoție mesajului adresat sportivilor canadieni.

Emmanuel Macron, entuziasmat de prezența artistei

„Ar fi o veste fantastică” dacă Celine Dion ar cânta la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, pe fondul speculațiilor că aceasta va cânta în deschidere, potrivit BBC.

Cântăreața canadiană a fost fotografiată vineri în capitala Franței înaintea ceremoniei de deschidere. Cu toate acestea, Emmanuel Macron nu a confirmat dacă artista va participa.