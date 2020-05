Pe timpul carantinei, cuplul s-a ferit de ochii presei din SUA și s-a autoizolat la domiciliul din Los Angeles. Potrivit Page Six, Mara a fost văzută recent purtând haine voluminoase, tocmai pentru a ascunde sarcina și se vehiculează că actrița ar fi deja însărcinată în șase luni. Momentan, Joaquin Phoenix și Rooney Mara au refuzat să discute cu presa despre acest aspect.

Cei doi au început să se întâlnească abia după ce au terminat filmările la „Maria Magdalena”, producție în care el îl juca pe Isus și ea a jucat ca Mara Magdalena. În 2018, cuplul s-a mutat împreună într-o casă din Hollywood Hills.

„Este singura fată pe care am privit-o vreodată pe internet”, a explicat Phoenix. Am fost doar prieteni, prieteni prin e-mail. Nu am făcut niciodată asta. Nu a căutat niciodată o fată în online”, a declarat Phoenix. În iulie 2019, Mara s-a logodit cu starul din „The Joker” Phoenix. Zvonurile despre potențiala lor logodnă au apărut atunci când Mara Rooney a fost văzută de mai multe ori purtând un inel de logodnă.