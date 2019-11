Dis-de-dimineață, pe străzile Jilavei erau mai multe frunze decât oameni. La ora nouă, în Secția 218, din Școala nr.2, aflată în cartierul numit popular „Țigănie”, că e preponderant populat de etnici romi, din 1.816 oameni înscriși pe liste, nu votaseră decât 92, în marrea lor majoritatea persoane în vârstă, care au poposit în cabina de vot în drum spre biserică. Mariana Soare, președinta secției la mai multe scrutinuri, dă din umeri: „Nu pot să fac o estimare. Uneori merge mai bine, alteori mai rău”. Afară, supărat rău, Ion Peneacă, un instalator de 53 de ani. Nu l-au lăsat să voteze. „După 20 de ani se schimbă scțiile de votare. Io numa’ aici am votat și acu’ mi-au zis să merg la fostul CAP, că ne-a mutat acolo pe toți de pe câteva străzi. Păi, io am timp de așa ceva”. Omul are dreptate, că secția aia e fix în partea ailaltă a comunei, peste șoseaua București-Giurgiu.

Dar se răzgândește: „Ba mă duc ‘tu-i în morții lor! Și votez cu Iohannis dacă ajung, că mai ajung!”. În vorbă se bagă și tanti Elena, o pensionară venită la vot în papuci de casă, că stă alături: „Au separate multe străzi de școala asta unde io votez de când mă știu. Și cred că nu se duce lumea pânî acolo, la CAP”.

Emi, multinaționalul minoritar care nu știe cu cine să voteze

Costică Băcanu, de 37 de ani, dar care arată de 50, și se recomandă ca fiind „meseriaș”, e și el supărat: „Nu fac ăștia mai nimica. Zice că face și nu face! Numa’ hoți în țara asta. Să vedem care o ieși ce-o să facă… Io nu vă spun cu cine am votat, da’ nu cu ăsta de acum!”. Emi Ilisei, un țigănuș de 27 de ani, fost fotbalist de performanță care s-a lăsat de fotbal după un accident, deși prinsese chiar echipa a doua Stelei lui Becali, a venit la vot, da’ nu știe pe cine să pună ștampila. Se-ntreabă, caragialian: „Păi, cu cine să votez? Că n-am cu cine! Niciunu’ nu-mi pare de încredere. Da’ pân’ la urmă o să pun io ștampila, că am pus-o și-n Italia că sunt și cetățean Italian, că mama e demult la Roma și io-s născut la București. Și dacă vreau votez și-n Turcia, că tata-i turc!”.

„Cel mai bun și mai deștept președinte a fost Băsescu. N-are procurori la ușă, n-are nimic!”

De fapt, secția 219 de la fostul CAP funcționează într-un cabinet notarial. Pâna la ora nouă și jumătate votaseră 150 de inși din 1.809. Adică 7%. Anamaria Caraiman, șefa secției explică fenomenul: „La locale vin mai mulți. Că e interes!”.

Afară, pe o băncuță, își trage sufletul nea Nicu, un grăsan de 68 de ani care se recomandă tractorist pensionar și vine la vot din nostalgie că la CAP-ul ăsta a lucrat pe vremea ăluilalt nea Nicu. Oftează: „O să votez, da’ nu cre’ că se schimbă ceva. Pleacă ai noștti, bvin ai noștri! Cel mai bun și mai deștept președinte a fost Băsescu. N-are procurori la ușă, n-are nimic! Bravo lui, că flota s-a vândut fără semnătură! Acu’ cel mai potrivit mi se pare Mircea Diaconu. Nu că e actor, ci că a plecat de jos. De jos de tot”. În fața secției e o gașcă de cefe late. Aflu căsut consilieri locali care au venit să-și monitorizeze alegătorii. La întrebarea, firească, ce intenție de vot au și de ce, se întorc cu spatele și flegmează disprețuitor.

„Totul e pentru ei!”

„Fiecare pentru traista lui! Nu se schimbă nimic!”, se enervează Maria Vâciu de 62 de ani, operator chimist, pensionat pe caz de boală. Trage aer în piept și turuie ca și cum ar barbota cu paiul într-o bere „trezită”: „Totu’ e pentru ei! Nu mai avem nicio speranță! Am votat ca să pun și io ștampila, că am dreptu’ ăsta!”. Dar nu vrea să spună care i-a fost alesul. În schimb Georgian Sava, un șofer de 50 de ani zice că a mers tot pe mâna lui Iohannis: „Mi se pare cel mai potrivit pentru că e liniștit și băiat bun”. Părerea sa.

Vili Oaie: „Avem de a face cu un haos controlat”

Dar adevărata „bătălie” de politichie se dă la cârciuma zisă „La Ion”, că de fapt n-are nume. Este un fel de „Poiana lui Iocan” în variantă jilăveană. Aici se adună, pe la prânz, protipendada comunei. La o masă șed împreună, la o cafea și niște crănțănele, Vili Oaie, liderul Partidei Romilor pe județul Ilfov și Cornel Mariea, zis Cocoș, șeful PMP-ului lui Băsescu din Jilava. Disuțiile sunt aprinse. „Nu cred că se schimbă nimic, indiferent cine iese președinte. Părerea mea e că avem de a face cu un haos controlat. E o prezență activă a «noilor servicii» în viața noastră politică, cu un larg concurs al slugoilor care ne vând țara”, vorbește ca din cărți Vili Oaie, politician hârșit deja la ce 57 de ani ai săi. Apoi, conchide, lucid: „Cel mai ofertant prezidențiabil mi se pare Theodor Paleologu, dar, din păcate, șansele sale sunt minime. Asta e… Românii, după 30 de ani de democrație n-au încă o cultură politică!”.

Halena „serviciilor” și tăcerea unui șomer înțelept

Cornel Mariea, zis Cocoș, spune că în țara noastră nu se mișcă nimic, sub nicio formă, din cauza sistemului: „Mentalitatea noastră e stricată. Președintele votat acum cinci ani a dormit și s-a plimbat. S-a creat sentimentul că, inevitabil, tot neamțu’ va ieși președinte!”. Apoi, continuă disputa contradictorie dar amicală cu Vili și aflu cu ocazia asta că, la Jilava voturile celor o mie de pușăcăriași din penitenciarul omonim se omologhează în contul comunei. Adică, practic, la locale, condamnații cu drept de vot pot influența alegerea primarului acestei comune. Vili e indignat: „Nu știe lumea că votează pușcăriașii și voturile lor se contabilizează pe comun noastră…”. Apoi, oftează și decretează: „Se simte halena serviciilor la alegerile astea”. Alături, Luca Florin, de 34 de ani și de meserie șomer, tace cu înțelepciune în timp ce soarbe dintr-o bere la cutie.

