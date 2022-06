Jens Stoltenberg răspunde cererii de arme de la Kiev: Este important să ne coordonăm îndeaproape cu Ucraina

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri că aliații au livrat sprijin militar pentru Ucraina fără precent, fapt care a ajutat armata de la Kiev să reziste în fața Rusiei.

„Ne vom întâlni astăzi (n. red. miercuri) cu ministrul Apărării din Ucraina, ca să discutăm cum să îmbunătățim modul în care livrăm sprijinul. Am început în 2014 cu antrenarea forțelor ucrainene, forțele sale au fost mai bine echipate și antrenate decât în 2014, de aceea au putut face față invaziei.

După invazie, a fost nevoie urgentă să intensificăm ritmul și asta am făcut, am livrat echipamente, echipamente avansate și arme grele, am intensificat antrenamentele în afara Ucrainei.

Este important să ne coordonăm îndeaproape cu Ucraina în privința armelor, cum să le trimitem și de ce antrenament au nevoie ca aceste arme să facă diferența pe câmpul de luptă”, a declarat miercuri Jens Stoltenberg.

Ucraina cere mai multe arme

Declarația vine după ce ministerul ucrainean al Apărării a declarat marți că țara sa a primit doar 10% din armele pe care le-a solicitat partenerilor săi occidentali pentru a lupta în teren contra armatei ruse.

„Au mai puţină importanţă eforturile desfăşurate de Ucraina şi profesionalismul armatei noastre. Fără ajutorul partenerilor occidentali nu vom putea câştiga acest război“, a transmis Ministerul Apărării de la Kiev.

Potrivit sursei citate, situaţia este foarte dificilă în special în zona Donbas, unde ruşii avansează treptat de câteva săptămâni, în prezent aceştia controlând practic întreaga provincie Lugansk.

Kievul a solicitat un calendar precis, într-un viitor apropiat, în ceea ce privește sprijinul militar acordat Ucrainei de către Occident.

Ultimatum al Poloniei

Și premierul Poloniei a cerut insistent arme pentru Ucraina. „Nu am făcut suficient pentru a apăra Ucraina, pentru a sprijini poporul ucrainean, libertatea şi suveranitatea lui. De aceea vă îndemn să faceţi mult mai mult pentru a livra arme şi artilerie Ucrainei. Au nevoie de acestea pentru a-şi apăra ţara Ar fi un eşec total şi un dezastru pentru Uniunea Europeană, valorile noastre şi pentru NATO”, a declarat Mateusz Morawiecki, potrivit Agerpres.