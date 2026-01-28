HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu

Bolojan s-a dus la Berlin să primească indicații prețioase despre cum trebuie cheltuite cele 16 miliarde de euro alocate României prin programul SAFE. Altfel spus, ce trebuie să cumpăram de la germani. Ce primeste în schimb Bolojan? Probabil sprijin politic, că doar nu degeaba a ajuns Fritz șef la USR!

De aici începe podcastul HAI Live cu Turcescu, Liviu Mihaiu și Liviu Alexa. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂnia și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

1
Youtube - HAI România!

HAI România!

Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora