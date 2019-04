Iulius Filip împlinește astăzi 72 de ani. Mesajul lui Octav Bjoza, preşedintele AFDP: „Un gând bun, urări de sănătate și speranța de a ne revedea cât mai curând”

Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici a afirmat, marţi seară, că Iulius Filip care a fost arestat şi torturat în închisoarea de la Aiud a împlinit azi vârsta de 72 de ani. Cu această ocazie i-a transmis „un sincer, din toată inima, gând bun, urări de sănătate și speranța de a ne revedea cât mai curând”.





„L-am cunoscut prin 94 - 95, se întorsese de vreun an din exil, mai apoi a participat la majoritatea congreselor noastre, ale AFDPR. Tânăra generație ar trebui să învețe de la astfel de eroi pentru care patria însemna mai mult decât propria ființă, decât propria familie. Cine să-i învețe pe tinerii de astăzi despre acele lucruri? (...) E foarte trist! Dacă tânăra generație ar participa la evenimente- la care să afle ce s-a petrecut în România în urmă cu zeci de ani- poate n-ar mai părăsi cu atâta ușurință țara pe care noi am iubit-o atât de mult. Pentru Filip, un sincer, din toată inima, gând bun, urări de sănătate și speranța de a ne revedea cât mai curând. Sunt convins că are forță să învingă. Din temniță, am învățat că sănătatea psihică este determinantă în starea de sănătate fizică generală. Trebuie să creadă puternic că va ieși învingător, este deja... Oricum, fiecare dintre noi vom dispărea într-o bună zi, dar memoria lui probabil va rămâne. De la noi, foștii deținuți politici, ar trebui să învețe tinerii de azi, ceea ce a însemnat pentru noi, în urmă cu 60-70 de ani, cele patru noțiuni: de neam, de patrie, de tricolor și credință strămoșească. Poate, mă repet, n-ar pleca la căpșuni și la spălat picioarele paraliticilor prin Occident cu atâta ușurință, și ar rămâne să lupte aici, prin mijloace democratice, pentru ca țara să prospere într-o bună zi. Până nu ne vom respecta eroii, patria se va îndrepta într-o direcție greșită”, a spus Octav Bjoza.

Carmen Iohannis facuta PRAF de Olguta Vasilescu. Nevasta lui Manda, GLUME NEMILOASE despre sotia presedintelui: Rochita roz deasupra genunchiului...

Pagina 1 din 1