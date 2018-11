Iulia Vântur RUPE TĂCEREA. Mesaj INCENDIAR postat pe INSTAGRAM. „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”

Iulia Vântur a avut parte de o revedere cu adevărat plăcută cu foștii ei colegi. Aflată în Bangalore, India, vedeta a făcut o vizită echipei „Asia Express” și s-a bucurat tare mult de momentele petrecute împreună. Și-a adus aminte de vremurile când prezenta „Dansez pentru tine”, alături de Ștefan Bănică Jr, fiind singurul care lipsea de acolo.





„Unele lucruri nu se schimbă niciodată. Unii oameni rămân pentru totdeauna în suflet. Am trăit una dintre cele mai frumoase perioade din viață mea, alături de acești oameni. Am muncit, dansat, râs, plâns împreună, am fost părtași la împlinirea atâtor visuri împreună. Sunt cu adevărat recunoscătoare pentru că am avut șansa să lucrăm împreună, într-un proiect atât de frumos #Dansez pentru tine.

Nu știm niciodată unde ne duce viața. Acum, după atâția ani, m-am revăzut cu mare parte din echipă… în India! Cine ar fi crezut?! S-au aventurat în India, cu un proiect incitant Asia Express România. M-am bucurat să-i revăd pe toți, parcă ne-am întors instant în timp. Doar Ștefa Bănică lipsea din cadrul asta… Muzică Maestro!?? Fericită, recunoscătoare pentru tot ce am trăit, oamenii minunați pe care i-am cunoscut și lecțiile învățate, a scris Iulia Vântur pe Instagram.

Iulia Vântur își împarte viața între România și India, țara natală a iubitului ei

Sufletul pereche și l-a găsit la mii de kilometri depărtare de țara natală. Povestea de dragoste demnă de basme pe care o are cu starul Salman Khan a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală, iar în India, Iulia Vântur a făcut furori cu vocea sa. Pe lângă muzică, vedeta, care s-a mutat din România în 2012, se ocupă și de cinematografie. Ori de câte ori are timp, ea revine în România, unde sunt părinții și prietenii ei.

Iulia Vântur s-a născut pe 24 iulie 1980 în Iaşi. Ea a fost prezentatoare de televiziune, actriță și model. Iubitul ei, pe numele din buletin Abdul Rashid Salim Salman Khan, a venit pe lume pe 27 decembrie 1965 în Indore, India. El este actor, producător şi cântăreţ. Celebrul star de la Bollywood are patru fraţi, care sunt şi ei prezenţi în lumea filmului: Arbaaz Khan, Arpita Khan, Sohail Khan, Alvira Khan Agnihotri.

